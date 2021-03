Tras rumores de infidelidad, Jennifer López y Alex Rodríguez se separan

Jennifer López y Alex Rodríguez están separados “desde hace semanas”, según confirmó una fuente cercana a CNN.

La confirmación de la separación entre la cantante y el beisbolista llega semanas después de que este último fuera visto con otra mujer, lo que desató rumores de una presunta infidelidad.

“Él está ahorita en Miami, preparándose para la temporada de béisbol y ella está filmando su nueva película en República Dominicana”, declaró una fuente cercana a Page Six, citada por “El Heraldo de México”.

De hecho, el deportista compartió una imagen de él en un yate, con la ciudad de Miami de fondo en la que escribió: “No me hagan caso, solo me estoy tomando una selfie. ¿Cuáles son sus planes para el fin de semana?”.

Al parecer, los rumores de una presunta infidelidad –en la que se vio involucrada Madison LeCroy (del reality Southern Charm)-, por lo que la pareja terminó su relación, luego de que en 2019 anunciaran su compromiso y tras cancelar sus planes de boda prevista para 2020.