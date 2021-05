Frases como “Tus mentiras siempre serán tu propia cárcel” o “¡A mí no me das miedo y no me vas a callar!” fueron parte de lo que la joven emitió en redes.

MIAMI.— La polémica en torno a Frida Sofía y su abuelo, Enrique Guzmán continúa. A pesar de que ambos han llevado el conflicto al ámbito legal, la hija de Alejandra Guzmán utilizó sus redes sociales para dar a conocer la situación del proceso legal que lleva en contra del cantante.

¿Una advertencia o una indirecta?

A través de sus historias de Instagram, Frida compartió una imagen en la que escribió varias frases contundentes dirigidas a su abuelo.

Esta publicación fue compartida, luego de que el pasado 4 de mayo, el cantante fue captado en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), donde acudió a ratificar su denuncia en contra de su nieta por “delitos en agravio de su persona".

“Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no sólo a mí […] Tus mentiras serán tu propia cárcel [...] “¡A mí no me das miedo y no me vas a callar!", son algunas de las cosas que la también empresaria le dijo al papá de Alejandra Guzmán.

En cuanto al proceso legal que lleva en contra de su abuelo, sus abogados han señalado que Frida ha estado recaudando pruebas en fotos, videos y testigos para ganar la batalla legal contra Enrique y Alejandra Guzmán.

Recordemos que, el pasado mes de abril, Frida Sofía relevó en una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante que ella había sido víctima de su abuelo, pues este la tocó indebidos cuando era una niña.

