Puede que Tudum sea el proyecto más ambicioso de Netflix hasta ahora.

En el recién lanzado tráiler oficial se ve la increíble alineación de estrellas que tendrá participación: un evento diseñado y pensado en los fans para acceder a las grandes primicias de futuras producciones.

Junto con más de 145 figuras, Netflix brindará un espacio a la altura del DC FanDome.

#TUDUM será el evento más grande de Netflix en el que tus artistas favoritos presentarán sus nuevas películas y series. 🎬🙌🍿 pic.twitter.com/oeTUhkDr3g — Movie Squad (@MovieSquadPR) September 15, 2021

¿Qué es el evento Tudum?

Te preguntarás por qué este evento se llama Tudum. ¿Antes habías caído en cuenta de que “Tudum” es el primer ritmo musical de Netflix?

Sí, su nombre está inspirado en su musicalización insignia cuando ingresas a la plataforma.

La primera edición de este evento llega con todas las intenciones de entretener y honrar a los fans de todo el mundo, el streamer se prepara para el gran y prometedor evento.

Agenda el 25 de septiembre que llega #Tudum



El evento donde Netflix dará a conocer todo lo que viene de nuevo, ¡se presentarán más de 70 series, películas y especiales! 🙌https://t.co/z4DgkSeEc5 — Animal MX (@AnimalMX) September 15, 2021

¿Cuándo se transmitirá Tadum?

Este sábado 25 de septiembre se verá a más de 145 estrellas, productores y creadores en representación de más de 70 series, películas y especiales.

Es el primer evento virtual y global de Netflix para los fans con exclusivas, expectativas y primicias de producciones que vendrán como: Stranger Things, Bridgerton y The Witcher, La Casa De Papel y Cobra Kai.

También se tendrán novedades de películas de éxito como Red Notice, Don’t Look Up, Extraction, The Harder They Fall, The Old Guard y muchos más.

El afiche o cartel alusivo al evento Tudum, que llevará al cabo Netflix.- Foto de Netflix

¿A quiénes verás en Tudum?

En realidad, Netflix es experto en consentir a sus fans. Para muestra, un botón: Tudum.

Serán los primeros en enterarse de los detalles de sus producciones favoritas. En los paneles interactivos de Tudum se darán a conocer los primeros avances, tráilers en primicia y clips exclusivos.

Así como también las conversaciones con los creadores y las estrellas de Netflix: Jennifer Aniston, Halle Berry, Millie Bobby Brown, Manolo Cardona, Henry Cavill, Lily Collins, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Jennifer Lawrence, Álvaro Morte, Elsa Pataky, Adam Sandler, Charlize Theron, Finn Wolfhard y muchos más. La lista es larga.

¿Dónde se podrá ver Tudum?

Tudum se podrá ver en vivo, por YouTube, durante tres horas se contarán novedades acerca de las nuevas producciones que se estrenarán posteriormente.

Se presentará un contenido más cercano de lo que se verá próximamente en la plataforma: en directo tras bastidores, reunión con los fans, lo que se verá en las producciones.

Todo lo que cualquier fan querrá saber de su película o serie favorita.

#KAI será parte del evento global de Netflix #TUDUM el 25 de setiembre, donde más de 145 estrellas revelarán primeros looks exclusivos de más de 70 de los programas y películas más importantes de Netflix.



¡¡KIM JONGIN FORMA PARTE!!🔥 pic.twitter.com/DVNlZEj4cQ — maria ˗`ˏ🌹 (@DoKyungLoey) September 15, 2021

Horarios de Tudum en varios países

Tudum, el evento virtual en directo, arranca a las 9 a.m. PST / 12 p.m. EST / 4 p.m. GMT / 1 a.m. JST y KST.

El evento además de YouTube (en todo el mundo) se transmitirá en otras plataformas sociales como Twitch, Twitter y Facebook.

Para los amantes de la cultura cinematográfica de Corea y de la India, habrá pre-shows especiales con series y películas, en exclusiva con contenidos de anime.

☁️⏰| Horarios para el evento global de Netflix #TUDUM este 25 de septiembre.#ATravesDeMiVentanaNetflix pic.twitter.com/WqJyVAjyp9 — Isabel Cabrera (@Isabella7BE) September 15, 2021

Los contenidos que se disfrutarán

Aggretsuko, A Whisker Away, A Través De Mi Ventana, Arcane, Army of Thieves, Black Crab, Big Mouth, Bridgerton, Bright: Samurai Soul, Bruised, The Chestnut Man, Cobra Kai, Colin in Black and White, Cowboy Bebop, The Crown, Dark Desire, De Volta Aos 15, Don’t Look Up, Emily in Paris, Extraction, Finding Anamika, Floor is Lava, The Harder They Fall, Hellbound, Heeramandi, Human Resources, Interceptor, Inside Job, La Casa De Papel, The Old Guard, Ozark, Maldivas, My Name, New World, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie, Eternal, Rebelde, Ritmo Salvaje, Red Notice, The Sandman, Sex Education, The Silent Sea, Soy Georgina, Stranger Things, Super Crooks, Ultraman, The Umbrella Academy, Vikings: Valhalla, The Witcher, The Witcher: Blood Origin. Young, Famous and African.