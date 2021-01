“Tuve que pedir ambulancia”: Julián Gil contagiado de Covid-19

El actor aseguró que tuve que pedir ambulancia, pero ni así pudo entrar a ningún hospital en México.

MÉXICO.— Julián Gil se suma a la lista de celebridades que ha dado positivo a la prueba de Covid-19.

El actor también aseguró que se cuida muchísimo y a seguido los protocolos durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia, pero de todos modos le "tocó".

Además dice no saber dónde se contagió, pues llevaba 10 días sin trabajar en Televisa, por lo que con ello descarta haya sido en la producción de Juan Osorio.

La verdad es que me vi muy mal

A través de un vídeo en su cuenta de Instagram, relató el momento de angustia que vivió después de su contagio. Gil también declaró que luego de cuatro días de haberla pasado mal decidió hacer el vídeo para darle la noticia a sus fans.

“Hoy es mi quinto día, ya me siento bien, por eso decidí ya anunciarlo, me siento bien, pero pasé los primeros días muy mal, con mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco un poquito de los pulmones y la verdad es que me vi muy mal, pero bueno ya estoy bien y sigo aislado en casa”, detalló el histrión.

Posteriormente, Julián narró que deseaba ingresar a un hospital, pero no pudo hacerlo por la falta de camas disponibles. Pero agradeció a Dios y a Juan Osorio, quien puso a su disposición a todo su equipo médico.

“Quiero agradecer al señor Juan Osorio y a la empresa, porque el día que me puse muy mal trate de ir al hospital aquí en México, e inclusive tuve que pedir ambulancia, no pude entrar a ningún hospital en México porque hubo un problema de que no había camas, tuve que regresar a mi casa”, explicó Gil

Pide extremar precauciones

El argentino finalizó su grabación aconsejándole a sus seguidores que extremen precauciones con el virus, y agradeciendo las muestras de cariño y preocupación por su salud en estos momentos de incertidumbre.- Con información de Agencia México.

