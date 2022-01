TV Azteca habría despedido al chef Herrera de la peor manera; esto es lo que sabemos

El Chef Herrera habría sido despedido de TV Azteca.-Foto de internet El Chef Herrera habría sido despedido de TV Azteca.-Foto de internet El Chef Herrera habría sido despedido de TV Azteca.-Foto de internet El Chef Herrera habría sido despedido de TV Azteca.-Foto de internet El Chef Herrera habría sido despedido de TV Azteca.-Foto de internet ❮ ❯

TV Azteca anunció hace poco el regreso de MasterChef Junior, sin embargo, dicha emisión ha presentado unos cambios desde la temporada de "MasterChef Celebrity" en la que Anette Michel ya no figuraba como conductora y su lugar lo tomó Rebecca de Alba. Ahora será Tatiana quien conduzca la versión para niños y de acuerdo a rumores, el famoso chef Herrera no formaría parte del jurado pues TV Azteca lo habría despedido. Aquí los detalles.

¡Nuestra queridísima @TatianaPalacios llega con su colorido estilo, dulce voz y carismática personalidad para guiar a 20 cocineritos en #MasterChefJunior! 🔥👩🏻‍🍳💕✨ pic.twitter.com/gPe5ruaXhZ — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Cᴇʟᴇʙʀɪᴛʏ (@MasterChefMx) January 11, 2022

¿Por qué TV Azteca despidió al chef Herrera?

Según declaraciones de una fuente dentro de la producción, solo la chef Betty Vázquez y el chef José Ramón Castillo continuarán en esta tercera entrega de MasterChef Junior, dejando fuera al mítico chef Adrián Herrera.

La misma persona confirmó que el chef Herrera fue despedido por TV Azteca de una manera déspota a causa de aceptar ser parte de la nueva edición MasterChef Latino que se graba en los Estados Unidos. Además también tenía varias diferencias con directivos de TV Azteca y el mismo productor del reality.

“En la última temporada, la verdad no estuvo tan cómoda la situación y no fue por él, sino por los directivos y el productor Ángel Aponte, quienes no lo trataron del todo bien. A eso súmale que al chef le hablaron para participar en la versión latina en Estados Unidos, pero acá lo sintieron como traición y le mandaron decir que ya no necesitarían de sus servicios […] La verdad, lo corrieron bien feo, de forma muy déspota” reveló la fuente.

Supuestamente se dice que en el lugar del chef Herrera entrará el chef peruano Franco Noriega, quien fue invitado en MasterChef Celebrity y ha partido en otros realities shows, como Mira Quien Baila.

Te podría interesar: MasterChef en polémica por cocinar animales en peligro de extinción