Actrices se muestran “Decididas” en serie

Karla Souza, una de las voces del nuevo proyecto

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Karla Souza, quien hace un año optó por denunciar abuso sexual en su contra, será una de las voces en “Decididas”, serie de cápsulas que buscará concientizar a las mujeres de la importancia de sus decisiones.

Además de la actriz de “Nosotros los Nobles”, en las producciones que serán difundidas en internet, se encuentran, entre otras, Eréndira Ibarra, Zuria Vega, Cecilia Suárez, Paulina Dávila, Ludwika Paleta y Esmeralda Pimentel.

“Queremos concientizar a las mujeres de que las decisiones son de nosotras, no como mi madre que pedía permiso a mi papá para viajar con sus hijos; es un ejemplo personal, pero hay mujeres como ella con licenciatura, educación, que siguen así”, dice la cocreadora del proyecto audiovisual, Olga Segura.

“(La campaña) Le va tocar a los hombres, a las mujeres, porque todos sumamos decisiones. Si una mujer quiere tener un hijo es decisión suya, pero también dejar que un novio abuse psicológicamente, no nada más se habla de las decididas como exitosas y profesionales sino de las que deciden. Buscamos el empoderamiento de la decisión”.

Su origen

“Decididas” comenzó a desarrollarse hace tres años entre la productora y Bárbara Arredondo.

Son en total 25 cápsulas que se darán a conocer mensualmente en decididas.com y el canal de YouTube.

Así como hay casos de actrices, también hay de diversas áreas de la sociedad mexicana. Habrá también una playera alusiva, edición limitada, hecha en colaboración con la diseñadora Lorena Saravia.

Otros proyectos

Olga Segura es alguien que comenzó su carrera en el medio siendo actriz, al tiempo que vio en la producción una faceta interesante.

“Cellmates”, con Tom Sizemore fue su primera incursión en Estados Unidos, a la que seguirían “Goats”, con David Duchovny.

“La cena”, con Richard Gere, fue estrenada el año pasado y ahora se encuentra en la posproducción de “End Of Sentence”, con John Hawkes, y “Wainting For The Barbarians”, con Johnny Depp. En sus proyectos próximos se encuentra un documental con la cantante Carla Morrison.