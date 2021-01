El Covid es una prueba

Renueva y adapta la producción de las telenovelas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Carmen Armendáriz lleva desde los años 80 dedicándose a producir melodramas, programas de entretenimiento y matutinos, pero confiesa que este año fueron su prueba de fuego, pues además de buscar adaptarse a los nuevos formatos, a las nuevas plataformas digitales, la productora también se tuvo que enfrentar a trabajar en época de coronavirus y apostar por nuevos rostros.

“Este proyecto lo siento como mi tesis, es cierto que llevo años dedicada a producir y he hecho distintos tipos de proyectos, pero este último año ha sido no solo complicado, sino también distinto”, indicó Carmen.

La productora estrenó ayer “Te acuerdas de mí”, un proyecto de Televisa en el que Carmen tuvo que filmar en medio de la pandemia, lo cual, a pesar de no ser cosa sencilla, le hizo ver que no puede quedarse en una zona de confort pues, señaló, un productor jamás deja de aprender.

“Hacer este proyecto me puso en una situación en la que no había estado, filmar bajo estrictas normas de salubridad, cambiar cosas en los guiones y sobre todo, adaptarse a un panorama mundial que no va a acabar pronto. Todo fue nuevo, y eso en algún punto se siente padre. Sientes que debes seguir esforzándote, preparándote y sobre todo, no confiarte”.

Además de tener que grabar en medio de una pandemia, la productora también apostó por un rostro que si bien no es nuevo en el cine, para los melodramas de Televisa sí lo es: Fátima Molina, quien junto a Gabriel Soto, es la pareja protagónica de este proyecto que se basa en una historia turca.

“Creo que a la gente le gusta el formato tradicional del melodrama, solo que buscamos historias y maneras mas actuales de contarlas, porque hoy competimos contra muchos más, no solamente con otras televisoras, sino con sistemas de “streaming” y canales de paga. Tenemos una ventaja, que es la experiencia, estamos en busca de adaptarnos y eso es lo que estamos haciendo”.

“Te acuerdas de mí” es una telenovela adaptada a la idiosincrasia mexicana en 86 capítulos que la productora Carmen Armendáriz eligió.

Fortalece la historia

“Le vi fuerte potencial, sin embargo, la original la sentí un poco floja para mí gusto y con los escritores fuimos construyendo personajes con retos, el corazón les palpita, la cabeza les hace traición. Ellos van cambiando de acuerdo a cómo les va en la vida, ninguno está igual de inicio al final”.

Acerca de las medidas sanitarias que la producción está teniendo, Carmen detalló que se realizan pruebas cada semana de Covid y desinfectan el set: “Si hay síntomas de contagio mandamos a casa a esa persona para esperar, lo importante es estar en paz”.