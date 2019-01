Está listo para el combate

José Ron se dice satisfecho con su nuevo proyecto

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El actor José Ron se preparó mucho tiempo para convertirse en un boxeador para la telenovela “Ringo, la pelea de tu vida”, que se estrena el 21 de enero próximo, a las 18:30 horas, por Las Estrellas.

La historia retrata a un papá soltero con muchas batallas por librar en la vida real y también en el ring.

“Estoy muy contento, han sido meses pesados no solo emocionalmente sino físicamente, pero creo que el resultado ha quedado padrísimo, estoy agradecido porque es un personaje que cualquier hombre quisiera hacer”, cuenta el histrión.

Lo que el público verá en la pantalla chica, adelanta, es una versión libre de Lucero Suárez de la telenovela argentina “Sos mi hombre”.

Ringo es un joven entregado y disciplinado cuya vida gira en torno a su familia, pero a quien la vida le pone demasiados problemas.

“Pasa por momentos complicados, como cualquier ser humano, pierde a su esposa, pierde el campeonato, fallece su hermano, le quieren quitar a su hijo y para mí allí está el mensaje: no importa qué tan fuerte te pueda golpear la vida, lo importante es levantarte cuantas veces sea necesario y seguir”.

Al conocer la disciplina del boxeo, Ron ha considerado seriamente en continuarla de ahora en adelante.

“Cambié radicalmente mi alimentación en este proceso y creo que la mentalidad es lo que me ha llevado siempre adelante, hubo momentos donde yo sentía que de verdad ya no podía más. Creo que ese plan de alimentación me gustó mucho y me gustaría mantenerlo”.

Su coprotagonista es la actriz Mariana Torres, quien da vida a Julia Garay, una mujer que vive con la presión social de casarse, de escoger el “mejor partido” y demás, pero cuya vida cambia con unos guantes de boxeo.

“Es una doctora y el box ha sido parte de su vida pero no le apasiona, lo respeta pero no le gusta ir a las peleas, no se involucra, le gusta ayudar a la gente y bueno, ya conocerán la historia pero cuando se llega a involucrar en el box su vida cambia, la llena de fortaleza y le da otro rumbo a su vida, de hecho está por casarse y conoce a otra persona que le mueve el tapete”, añade la actriz.

Arturo Carmona también se encuentra en el reparto como Alejo Correa, un abogado con una gran pasión: el boxeo. y además, muy amigo de Ringo. “Le gusta el box como aficionado pero quiere formar parte de él profesionalmente, soy como el hermano mayor de Ringo, lo protejo, lo cuido y tenemos como dos papás en la historia, uno de ellos es César Évora, entonces es una historia muy conmovedora, tiene de todo, a mi personaje le gusta la adrenalina pero cuando se pone la corbata es otro”