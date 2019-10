LOS ÁNGELES.— HBO no seguirá adelante con la precuela de “Game of Thrones” que iba a liderar Naomi Watts y que se postulaba como la primera serie derivada de esta gran superproducción de fantasía épica, informó este martes el medio especializado Deadline.

Este proyecto ahora cancelado contaba ya con un primer episodio rodado (conocido en la industria como piloto, para ofrecer una impresión previa antes de decidir si sale adelante una hipotética serie), pero finalmente HBO apostó por no continuar el universo de “Game of Thrones” por este camino y no desarrollará esta serie.

Naomi Watss era la actriz principal de esta historia

Watts iba a ser la estrella de esta precuela ambientada miles de años antes de las historias que se narran en la serie “Game of Thrones”, que se despidió este año de los espectadores tras ocho espectaculares y exitosas temporadas que la convirtieron en un fenómeno histórico de la pequeña pantalla.

Jane Goldman, guionista de cintas como “Stardust” (2007) o “Kingsman: The Secret Service” (2014), había creado esta precuela junto a George R.R. Martin, el autor de las novelas en las que se inspira “Game of Thrones” y el gran cerebro detrás de este complejo y enrevesado mundo de fantasía.

Goldman, que iba a ser la “showrunner” (máxima responsable de una serie) de esta precuela, ha escrito correos electrónicos a su equipo y reparto anunciando que el proyecto no seguirá adelante.

HBO no ha confirmado por ahora esta noticia.

De todos los proyectos barajados para extender las adaptaciones audiovisuales de “Game of Thrones”, este era el que más lejos había llegado hasta el momento.

