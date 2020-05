9:15 a.m. “Gasparín, el fantasma amigable”. ¡Casper, el fantasma amigable, está al rescate! Es la noche de Halloween y las brujas, los duendes y fantasmas aúllan, gritan y asustan. Sin embargo, Casper no quiere asustar sino hacer amigos. Únete a él y a Wendy en sus fantásticas aventuras. Golden (407).

12:44 p.m. “El planeta de los simios: Revolución”. Will Rodman es un joven científico que está investigando con monos para obtener un tratamiento contra el alzheimer, enfermedad que afecta a su padre. Uno de esos primates, un chimpancé recién nacido al que Will se llevó a casa, experimenta una evolución que sorprende a Will y a la ciencia mundial. Fox ( 201)

11 p.m. “Sin escape”. Jack se muda con su familia a un país de Asia para manejar una planta de agua, pero no logran adaptarse. Cinemax (417).