8 a.m. “Votos de amor”. Paige y Leo son dos jóvenes artistas casados y enamorados que tienen una feliz vida juntos en Chicago. Pero su felicidad se interrumpe la noche en la que la pareja tiene un accidente de tránsito del que él sale ileso, pero ella no: Paige sufre un traumatismo que borra a Leo de su memoria. Ella no lo reconoce, y él se ve obligado a reconquistarla para que vuelva a ser como antes. Golden (407)

1.50 p.m. “La quinta ola”. Cuatro oleadas de ataques mortales han devastado la mayor parte de la Tierra. Con este escenario de miedo y desconfianza, Cassie, una adolescente de 16 años, trata de salvar a su hermano pequeño. Mientras se prepara para la llegada de la inevitable quinta ola. Fox (201)

9 p.m. “El justiciero”. McCall está convencido de haber dejado atrás su pasado, pero cambia de opinión al conocer a una joven en manos de gánsteres. Sony (202).