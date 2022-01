Muere Bob Saget, estrella de “Full House”, a los 65 años

A la edad de 65 años, falleció el actor Bob Saget, en un hotel de Florida

MÉRIDA, Yucatán.— "Me encantó el programa de esta noche. @PV_ConcertHall en Jacksonville. Público agradecido. gracias de nuevo a@RealTimWilkins para abrir No tenía idea de que hice un set de 2 horas esta noche. Estoy felizmente adicto de nuevo a esta m... Consulte http:// BobSaget.com para ver mis fechas en 2022", publicó en las primeras horas de este domingo el actor Bob Saget, en su cuenta de la red social Twitter. Horas más tarde, diversos medios de comunicación informaron de su fallecimiento.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

Robert "Bob" Lane Saget, nació el 17 de mayo de 1956 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, este domingo fue encontrado sin vida en una habitación del hotel Ritz-Carlton de Orlando, Florida, EE.UU.

El comediante, famoso por su papel de Danny Tanner en Full House", perdió la vida a los 65 años, según dio a conocer el sitio en internet TMZ.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi