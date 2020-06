Niños recrean película de Netflix, la plataforma les contesta

Niños de Nigeria decidieron imitar el tráiler de “Misión de rescate”, una cinta que protagoniza Chris Hemsworth

NIGERIA.— La creatividad de los niños no tiene límites y una vez más ha sido comprobado. En esta ocasión tres niños se han viralizado luego de mostrarse en redes sociales su recreación de el tráiler de una película de Netflix.

Los niños simplemente realizan escenas de varias cintas para entretenerse, sin embargo, su versión de “Misión de rescate” les ha traído grandes sorpresas.

When your parents said ‘go outside and play’, did you get as creative as this?



Meet the Nigerian Ikorodu Bois, a dynamic comedy group that has caught the attention of top Hollywood stars for their amazing remakes of classic movie scenes. @IkoroduB pic.twitter.com/quqp6Fpftf — BBC News Africa (@BBCAfrica) June 23, 2020

Recrean la "película" con una carretilla y un automóvil viejo

El grupo de niños en Nigeria mostró su versión de la película “Extraction” o “Misión de rescate” (como se le conoció en español); en la que lograron asombrar a los productores de la cinta con su ingenio y originalidad.

Para dicha recreación utilizaron nada menos que una carretilla y un automóvil abandonado, una simple edición y por supuesto sus dotes actorales, que fueron de lo más elogiados por internautas y los propios productores.

We so much love this movie and we hope @chrishemsworth and @netflix sees this remake, pls retweet 🙏🏽 pic.twitter.com/x47h9UV9Sz — ikorodu bois (@IkoroduB) June 24, 2020

A partir de que la plataforma de streaming respondió con un "me encanta", los hermanos Russo también felicitaron a los pequeños y además decidieron premiarlos.

Los niños nigerianos están invitados a la premiere de la secuela de “Extraction“.

This is awesome! We would love to have you guys at the #Extraction 2 premiere...DM us and we’ll get you there! https://t.co/6eufmJMgT7 — Russo Brothers (@Russo_Brothers) June 24, 2020

¿Quiénes son los pequeños actores?

Los pequeños se han identificado como Ikorodu Bois, los hermanos Muiz Sanni, de 15 años, Malik Sanni, de 10, y su primo Fawas Aina, de 13, quienes desde 2017 han hecho y compartido sus imitaciones de producciones de Hollywood, realizadas con objetos caseros y mucho ingenio.- Con información de CNN

Introducing Nigeria’s next filmmakers generation ❤️ @IkoroduB



He aquí la próxima generación de cineastas en Nigeria ❤️ @IkoroduB pic.twitter.com/bKxlvjSG8u — Úrsula Corberó (@ursulolita) May 25, 2020

We love this song so much so we did our version, Please retweet😭🙏 till @RoddyRicch sees this pic.twitter.com/leP92KOv2w — ikorodu bois (@IkoroduB) March 5, 2020

