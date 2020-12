Pepe Gámez, de paseo tras grabar ''Falsa identidad''

Disfruta estar en Mérida

La segunda temporada de la serie “Falsa identidad” de la cadena Telemundo, que se transmite en Estados Unidos desde septiembre, ha consolidado la popularidad del actor tamaulipeco Pepe Gámez dando vida a “Deivid”.

Hoy en día, mucha gente lo identifica más por su personaje, situación que lejos de molestar al actor, lo llena de mucho orgullo.

Gámez charló con el Diario; está viviendo en Mérida, una ciudad que le gusta mucho por la calidez de su gente, la seguridad y su entorno, pero, más que nada, porque aquí pudo “asentar ideas” de próximos proyectos.

La segunda temporada de “Falsa identidad” pronto será incluida en la plataforma de Netflix, lo cual tiene muy contento a Gámez porque su trabajo podrá llegar a una audiencia mayor.

“Estoy feliz por el éxito que ha tenido la serie en Estados Unidos y estoy seguro que se replicará en México y otras partes del mundo. La plataforma (Netflix) me está dando la oportunidad de crecer como actor y consolidar un personaje como ‘Deivid’, con el cual me identifico mucho, pues la personalidad que refleja en la historia es la misma que yo poseo en la vida real”, comentó.

“Cómo es, cómo piensa, cómo habla, las expresiones ‘Morrita’, ‘Jale’. No somos tan diferentes, quizá por eso disfruto mucho el personaje. Creo que he llegado a un punto en que ya no sé dónde termina Pepe y dónde comienza ‘Deivid’”, explicó.

Gámez opinó que como actor, es necesario compenetrarse en el personaje en todos los sentidos, ponerse en sus zapatos, conocerlo por dentro, vivirlo para poder enriquecerlo, darle forma y proyectarlo, es ahí donde el actor debe poner todo su talento, habilidad y destreza.

“‘Deivid’ me identifica y, excepto que en la serie él tiene una ‘morrita’ (hija) de brazos, en casi todo lo demás nos parecemos”, aseguró.

El actor opinó en torno al género de las series, la mayoría enfocadas en temas de narcotráfico, corrupción, violencia, injusticias, o como en éste caso (de “Falsa identidad”) el “huachicoleo”.

Respeta las preferencias del público y entiende que puedan existir personas que no comulgan con estas temáticas, pero para él, las historias que abordan las series son reales, vigentes, y por desgracia, existen en el México de hoy.

En la entrevista, confesó que antes de “Falsa identidad” no había escuchado o sabía el significado de “huachicol” o “huachicolero”, ya que vive desde hace 10 años en Los Ángeles, California.

Cuando empieza a investigar se da cuenta del significado (huachicol) y cómo impacta negativamente en una sociedad y país. Su asombro fue mayor cuando fue leyendo sobre las tragedias relacionadas con esta ilícita actividad.

“Te das cuenta que esto es sólo una historia más del México desconocido, brutal, de un pueblo que sufre. Yo me estremezco con las tragedias, pero me asombra la capacidad e ingenio de quienes se dedican a esta actividad y aplican conocimientos muy avanzados para sustraer combustibles de los ductos, son cosas que uno ignora, pero que series como éstas, nos acercan a la realidad”, externó Gámez.

El actor está viviendo en Mérida, donde pasará las fiestas decembrinas, es probable que su estancia se extienda hasta finales de enero o principios de febrero del próximo año.

La familia del actor (papás y hermano) viven en Mérida, el primero en llegar fue su hermano, hace cinco años, y estableció un negocio.

Gámez visitó Mérida por primera vez hace un año en estas mismas fechas. Entre sus planes está algún día vivir en la ciudad.

“Después de todo el estrés que ha generado grabar la segunda temporada de la serie a raíz de la pandemia, y semanas de encierro en un departamento, por fin me estoy dando el gusto de estar en un lugar muy bonito, tranquilo, con gente amable y cálida, una ciudad segura, donde, incluso, después de las 11 y media de la noche no puedes estar en la calle. Me encanta”, dijo.

El actor está aprovechando su estadía en Mérida para tomar decisiones, incluso, sobre un negocio que quiere iniciar en la ciudad y del cual pronto dará noticias.

Tres situaciones singulares le han sucedido a Pepe Gámez en los últimos días en Mérida: la primera, un restaurantero lo reconoció en la calle y lo invitó a comer en su establecimiento, donde departió con su anfitrión y la esposa de éste; la segunda, casi de inmediato, luego de subir a sus redes un vídeo desde el balcón del restaurante a la Plaza Grande, hasta ahí llegó un grupo de fans para saludarlo y tomarse la foto del recuerdo.

Una tercera, fue por un percance vial. “Esto último fue muy aleccionador: me chocaron por alcance, leve, pero se dañó una calavera del auto; un joven, con una expresión de pena, aceptó su responsabilidad. Su auto no tenía seguro, mientras llegábamos a un acuerdo, cerca de ahí se asomó una chica por la ventanilla de su vehículo y gritó ‘te amo Deivid’. El joven del accidente me preguntó: ‘¿Y usted quién es?’, contesté que no importaba. Lo que me asombró fue que este joven, horas más tarde, llamó para informarme que ya tenía el taller para realizar la reparación. Es algo que no ocurre todos los días, alguien que asuma su responsabilidad y responda por sus errores, no lo vez en ningún lado, sólo en Mérida”, concluyó.— Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

Con colegas

En el elenco de la serie “Falsa identidad 2”, que transmite Telemundo, también están Camila Sodi, Luis Ernesto Franco, Eduardo Yáñez, Azela Robinson, entre otras figuras .

En otra historia

El actor, nacido en Tamaulipas, ha sido parte de la serie “Mariposa de barrio”, sobre la vida de Jenni Rivera, en la que encarnó a Juan López.

Un trabajo difícil

Durante las grabaciones, Gámez usó cubrebocas hasta por 12 horas seguidas, y se sometía a pruebas de Covid-19.