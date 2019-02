Twitter lanza emojis para última temporada de Game of Thrones

México (Notimex).- La red social Twitter, informó que para celebrar la octava y última temporada de la serie “Game of Thrones”, que se estrenará el próximo 14 de abril, lanza a partir de este jueves 20 Twemojis especiales dedicados a los principales personajes sobrevivientes en historia.

En un comunicado, destacó que las imágenes con los principales personajes de la disputa final por el Trono de Hierro ya están disponibles en la plataforma.

Will #AryaStark or #SansaStark sit on the Iron Throne?

Tweet what is yours using #ForTheThrone to bend the knee. pic.twitter.com/P058745yac

— Game of Thrones (@GameOfThrones) February 28, 2019