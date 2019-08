YouTube pone películas, series y documentales de manera gratuita

MÉXICO.— Luego de algunos años buscando competir con grandes del streaming como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Go, YouTube Originals al parecer ha abandonado la batalla por lo que todas sus series, películas y documentales de su servicio premium los pondrá de manera gratuita en su plataforma.

A través de un comunicado la compañía anunció que será a partir del 24 de septiembre cuando sus productos originales están al alcance de cualquier usuario con o sin suscripción.

Youtube me envió un mensaje diciendo que va a dejar su aplicación (Originals) que es la competencia de ellos para Netflix, gratis pero con publicidad.

Aún pagando, por el momento no he visto la primera serie o película. pic.twitter.com/PCkmO58IO1