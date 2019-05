Tyra Banks sorprende posando en bikini a sus 45 años

La modelo y empresaria Tyra Banks, sorprendió a todos al regresar al mundo del modelaje reapareciendo en la portada de la revista Sport Illustrated Swimsuit, luciendo a sus 45 años atrevido bikini.

Fue hace 22 años cuando Tyra Banks posó por primera vez en la portada de Sport Illustrated edición de trajes de baño, junto con la modelo argentina Valeria Mazza.

Además Tyra hizo historia hace veintidós años al convertirse en la primera mujer negra en aparecer en la portada de una revista de este tipo.

En esta edición la idea fue recrear la fotografía de su primera aparición en la revista hace 22 años, sin embargo, al final hubieron algunos cambios.

Mediante sus cuentas de redes sociales, Tyra compartió la portada de Sports Ilustrated, y al pie de la imagen escribió: “Esto es para todos a los que les han dicho que no son lo suficientemente buenos debido a su cuerpo, a su edad o a su todo. ¡#BanX está aquí para decirles que ERES muy fuerte, no importa lo que digan los demás! Al aire libre”.

La celebridad de 45 años protagoniza una de las tres portadas del nuevo número de la revista Sports Illustrated.

It's time to rethink everything you thought you knew about the SI Swimsuit issue. @MJ_Day on #ShatteringPerceptions: https://t.co/LqCds3aa0W pic.twitter.com/dKaYmp9Jau