Un antes y después en sus carreras en cine

“Amores perros”, el plato fuerte de un festival

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Actores, actrices, productores, y el propio director Alejando González Iñárritu, de la película “Amores perros” (2000) se reunieron ayer en una conferencia virtual del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para recordar anécdotas de esta cinta que cumple 20 años.

La cinta de González Iñárritu, cuya versión remasterizada se presentará en el FICM, fue postulada al Óscar como Mejor Película de Habla no Inglesa, ganó 11 premios Ariel y decenas de galardones internacionales.

Además sentó precedentes en el cine mexicano y fue el reinicio de la internacionalización del mismo.

Entregando una rosa roja a los participantes, fue como Iñárritu dio inicio a este proyecto que sería un punto clave de su carrera y que cerró regalándoles una rosa blanca de agradecimiento.

Un agradecimiento que mostró durante la conferencia y que compartieron sus compañeros contando anécdotas, tanto emotivas como curiosas o graciosas, que probablemente la audiencia nunca había conocido.

“Amores perros” fue reveladora por su fondo profundamente social y su novedosa narrativa, aunque Iñarritú se negó a aceptarlo, aseguro que definitivamente para él había sido un antes y un después en su carrera, sin embargo, no fue el único que lo consideró.

Gael García, uno de los protagonistas de la historia, recordó cómo fue llevar a cabo su primera película y lo extraño que fue para él recibir una llamada de González Iñarritu a quien conocía por ser locutor de WFM radio.

“Era una época donde no entendía qué pasaba en mi vida. Yo no había leído un guión, me acuerdo que empecé a leer el guión, que se llamaba ‘Perro blanco perro negro’ y dije: ‘esto está padre, apuntó. Y señaló que gracias al trabajo del director el mundo pudo conocer “un poquito de la realidad” que acontecía en México.

La postulada al Óscar Adriana Barraza confesó que gracias a la invitación de “El Negro” (Iñárritu) a la película, descubrió su potencial para actuar.

“Eres un maestro para mí porque me enseñaste que yo podía actuar de otra forma”, le dijo la actriz al director.

De un vistazo

Crecimiento actoral

Jorge Salinas y Gustavo Sánchez, también actores de “Amores perros”, dijeron lo difícil que había sido sentirse a la altura de un proyecto tan ambicioso como este y lo mucho que los hizo crecer en la actuación.

Más anécdotas

Durante la conferencia también recordaron anécdotas y momentos especiales las actrices Goya Toledo o Vanessa Bauche, las productoras Martha Sosa y Mónica Lozano y el actor Álvaro Guerrero. El Festival de Morelia dura cinco días.