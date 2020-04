Un concierto improvisado

Fallece una actriz estadounidense por el coronavirus

Patricia Bosworth, actriz que alguna vez coprotagonizó una película junto a Audrey Hepburn y después escribió biografías de varias estrellas, incluidos Marlon Brando y Montgomery Clift, murió por coronavirus. Tenía 86 años de edad.

Patricia falleció el pasado jueves en Nueva York por una neumonía ocasionada por el virus, informó su hijastra Fia Hatsav, reportó “The New York Times”.

Patricia representó a una monja opuesta a Audrey en el clásico de 1969 “The Nun’s Story”. Además de las biografías de Brando y Clift, también escribió de la actriz Jane Fonda y la reconocida fotógrafa Diane Arbus, quien retrató a Patricia para un anuncio de los autobuses Greyhound.

La película de 2006 “Fur: An Imaginary Portrait Of Diane Arbus”, protagonizada por Nicole Kidman, está basada en la biografía que ella escribió sobre Diane.

Bajo la mentoría de Lee Strasberg, Patricia estudió actuación en el Actors Studio junto a Marilyn Monroe, Paul Newman, Steve McQueen y Jane. Patricia trabajó en Broadway y protagonizó programas de televisión como “Naked City” y “The Patty Duke”.

También escribió memorias sobre su propia vida: “Anything Your Little Heart Desires: An American Family Story” (1998) y “The Men In My Life: A Memoir Of Love And Art In 1950s Manhattan” (2017).

En el cine mexicano, dos de cada ocho películas están en riesgo de no ser producidas en los siguientes meses. Esto en caso de que Foprocine esté dentro de la decisión gubernamental de extinguir los fideicomisos para encauzar recursos a la lucha contra el Covid-19.

La cifra es una tendencia de acuerdo con datos abiertos del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine): de las casi 800 cintas producidas entre 2013 y 2019, cerca de 200 largometrajes contaron con el apoyo del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), creado a fines de la década de los 90 para apoyar cine de autor y óperas primas.

Dicho Fondo, del cual han salido recursos para cintas como “La camarista”, “La región salvaje” y “Sueño en otro idioma”, quedaría sin dinero de acuerdo con un decreto dado a conocer ayer en el Diario Oficial de la Federación.

En el texto se establece que todos los fideicomisos se extinguirán, a excepción de los que estén constituidos por mandato de ley o por decreto legislativo.

El Fidecine encargado de apoyar cintas de corte comercial sí es un fideicomiso por ley.

Impacto en el cine

“El Fidecine está por mandato en la Ley Federal de Cinematografía y en principio no debería ser afectado por este decreto”, señala Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La también productora ha sostenido comunicación con el Imcine, cuya directora, María Novaro, no dará declaraciones.

“Están trabajando en el impacto (los fideicomisos) tenido en nuestra industria, mecanismos que nos han llevado a realizar de nueve películas en 1997 a más de 180 en 2019”, apunta Lozano.

“Se encuentran preparando sólidamente la argumentación de la importancia social y económica y de que su operación se realiza con absoluta transparencia en apoyo al cine”, agrega.

La Secretaría de Hacienda determinará la autorización correspondiente, tiene un plazo de 10 días para determinarlo. En caso de no emitirse en ese tiempo, se entenderá que no lo autorizó, destaca el decreto.

Con temas como “Que lo nuestro se quede nuestro” y “Cómo pagarte”, el cantante Carlos Rivera ofreció un concierto en línea, en el que aprovechó para manifestar que lo más importante de la cuarentena es valorar las cosas buenas que se añoran.

“Sé que está siendo difícil para mucha gente el no poder salir de casa, el estar encerrado y no saber qué hacer, yo estoy en esta casa que está un poquito lejos de todo, pero estaba muy cerquita de Gil (guitarrista), así que le llame para que se viniera aquí a tocar unas canciones conmigo”, sostuvo el cantante al inicio de su trasmisión a través de Facebook.

Carlos expresó que cantaría algunas canciones con la finalidad de hacer más llevadera la cuarentena, toda vez que reconoció que lo más importante, por el momento, es que todas las personas se encuentren bien y a salvo, momento que aprovechó para cantar “Lo digo”, tema que pertenece a su álbum “Yo creo”, que lanzó en 2016.

“Que lo nuestro se quede nuestro” y “Cómo pagarte”, fueron otras de las melodías que el ganador de la tercera generación de La Academia interpretó; asimismo, indicó que la selección de los temas para la presentación, radicó en una votación que realizó en su cuenta de Instagram.

Antes de terminar su trasmisión, Carlos Rivera agradeció a quienes lo acompañaron y para despedirse, interpretó el tema “Te esperaba”, y una versión en acústico de “Perdiendo la cabeza”, melodía que lanzó en colaboración con Pedro Capó y Becky G, a finales de enero de 2020, y que al momento suma más de 59 millones de reproducciones.

Por otra parte, los dos conciertos de Bad Bunny previstos para mayo en San Juan se han aplazado hasta octubre, informaron ayer Max Pérez y Noah Assad productores del concierto.

El mismo se llevará a cabo el 30 y 31 de octubre en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, en Puerto Rico.

Asimismo, Panteón Rococó pospone las fechas de “El cuarto del siglo” que se realizarían en el Foro Sol, de la Ciudad de México.

La banda anunció en su Instagram el cambio de fechas para sus presentaciones que se encontraban agendadas para mayo.

Las tres fechas programadas para el 7, 8 y 9 de mayo del 2020 se han pospuesto hasta diciembre; el conjunto aseguró que las entradas obtenidas serán válidas para estas fechas, sin necesidad de actualizar el boleto.

“Deseamos ver un México fortalecido en todos los sentidos y orgulloso de estar superando una de las crisis mundiales más contundentes de los últimos tiempos”, escribió la banda.

También invitó a las personas a ser más solidarias con su entorno y así evitar posibles contagios. Los comentarios de sus fans están llenos de positivismo y aceptación por la decisión.— AP, EFE, El Universal y Notimex

Síguenos en Google Noticias