Un detenido en el caso de Kris Wu: Policía de Pekín emite su reporte

La Policía de Pekín (Beijing/China) anunció la detención de un hombre por el caso de Kris Wu, exestrella de K-Pop acusado de violación contra menores de edad. El sujeto habría intentado defraudar tanto al cantante como a la presunta víctima con un total de 2.5 millones de yuanes (7.8 millones de pesos mexicanos).

De acuerdo con Billoboard, el hombre identificado con el apellido Liu fue arrestado el domingo pasado en Nantong, cerca de Shanghai, luego de que la madre del también actor denunciara que el presunto abogado de Du Meizhu, la estudiante que destapó el escándalo sexual en torno a Kris; le había solicitado 500 mil yuanes (1.7 millones de pesos).

El reporte cita que Liu se enteró del escándalo de la estudiante a través de un portal de internet y a inicios de año logró entablar conversación con la familia de Kris Wu, haciéndoles creer que era el abogado de Du Meizhu para pedirles dinero y que el caso no saliera a la luz.

Por otro lado, también se contactó con la estudiante haciéndose pasar por otro víctima de Kris. Tras sacarle información para poder chantajear al lado del cantante, se hizo pasar por el abogado de éste para intimidar a Du, según destaca el sitio AllKpop.

Las investigaciones en torno a Kris Wu continúan

La policía aclaró que aún investiga las acusaciones en torno a Kris Wu y su equipo, para descartar que –como él asegura- no intentara persuadir a jóvenes menores de edad de visitar su casa y tener relaciones con ellas. El mismo portal de noticias de K-Pop cita que:

“Du Meizhu declaró el jueves 22 de julio que fue invitada a la casa de Kris Wu por el gerente de Wu en diciembre de 2020, creyendo que la reunión era una oportunidad para "audicionar" para un papel en el MV de Wu. Ambos ‘entablaron relaciones sexuales’, después de lo cual Du y Wu mantuvieron contacto a través de WeChat . Kris Wu también le ofreció dinero a Du para usarlo en ‘compras en línea’”.

Mientras Liu se declaró culpable y ahora enfrenta las acusaciones por presunto intento de fraude, la policía insistió en que continuará las investigaciones en torno a las presuntas agresiones del cantante, quien perdió varios patrocinios luego de que el escándalo.

Tras abandonar EXO en 2014, Kris regresó a la industria china en la que participó en proyectos como "XXX: Return of Xander Cage" (2017) y en dos éxitos de taquilla china, "Mr. Six” y “Journey to the West: The Demons Strike Back”. Además, es un rostro conocido debido a los patrocinios de marcas de belleza y ropa.