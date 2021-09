Un día junto a Nayeon de Twice: así agradece a Once el cariño (en español)

Im Na Yeon, conocida simplemente como Nayeon, es una integrante Twice, uno de los grupos de K-Pop que han destacado en la escena internacional en los últimos años, desde su debut en 2015.

Convertida hasta el día de hoy en una popular actriz, modelo, bailarina, cantante y conductora de varios eventos de espectáculos; Nayeon celebra este 22 de septiembre su 27 cumpleaños, rodeada de todo el amor de sus seguidores, quienes no tardaron en hacer su nombre tendencia al dedicarle varios mensajes por su natalicio.

Para celebrar y agradecer a sus seguidores –nombrados Once- las muestras de cariño, Nayeon tomó el canal de YouTube de Twice para compartir su celebración de cumpleaños, en lo que parece un día lluvioso en Corea del Sur, que no la detuvo para entrar en contacto con la naturaleza.

Siguiendo los protocolos de seguridad y usando el cubrebocas aún al aire libre, la cantante visitó un conocido parque, cerca del río. Más tarde preparó una cena para sus compañeras Momo, Sana, Ji Hyo, Mina, Da Hyun, Chae Young y Tzuyu. Al parecer tuvieron una pijamada en la que disfrutaron de música y una sesión de cuidado de piel.

Cabe mencionar que el vídeoblog de la intérprete, lanzado hace apenas unas horas para Once, cuenta con cinco subtítulos disponibles: inglés, español, tailandés y coreano, para que su agradecimiento pueda llegar a todos sus seguidores.

Nayeon de Twice: de la fama a recibir amenazas sobre su vida

No obstante, el éxito de Nayeon no ha sido del todo dulce, pues antes de convertirse en una destacada artista del K-Pop tuvo que enfrentar el hecho de que le ocultó a sus padres la audición que realizó para JYP Entertainment en 2010. Aunque ellos se molestaron, ese fue el primer paso para convertirse hoy en una reconocida cantante.

Aunque hoy disfruta del amor de sus seguidores, es de recordar que en 2019 la cantante sufrió el acoso de un fanático internacional, quien se obsesionó con ella al punto de abordar el mismo avión que la cantante, con tal de estar cerca de ella. Al no lograr su cometido, filtró el número telefónico de otra de las integrantes del grupo.

El hecho ha sido uno de los más lamentados por Once, que no tardó en exigir a la empresa protección para la cantante, pues en alguna ocasión el fanático dijo “ambos moriremos pronto si continúa ignorándome”, lo que fue tomado como una amenaza directa contra la vida de la artista, de acuerdo con información de La República.