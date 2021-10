Un malo “graciosito”

Óscar Jaenada se acordará siempre de Luisito Rey

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El actor Óscar Jaenada reaparece en la última temporada de “Luis Miguel: la serie” encarnando al padre del cantante, Luisito Rey, quien logró tanto éxito gracias a “una maldad pausada y no tan evidente” para los mexicanos, explicó ayer el actor español.

Jaenada señaló que desde su primer viaje a Latinoamérica y en concreto a México percibió que la maldad se reflejaba de otra manera, especialmente en la televisión popular.

“Yo creo que eso sorprendió muchísimo de Luisito, es un malo que parecía graciosito”, concretó.

El actor de películas como “Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas” (2011) y “Cantinflas” (2014) regresó en esta tercera temporada, que se estrena hoy, después de haber contado con un gran protagonismo en la primera que permitió conocer la razón de muchos comportamientos y etapas de la vida de Luis Miguel.

“Son muchos años en esta profesión y dado el éxito que tuvo este personaje en la primera temporada sabía que tarde o temprano buscarían cómo volver a esto”, compartió el actor.

Sin embargo, para él el personaje había quedado apartado y ya estaba “terminado”, pues a pesar de su repercusión, veía difícil volver a encajarlo en la serie.

“No ha sido fácil técnicamente ni personalmente porque yo estaba en otros proyectos y nunca había hecho una segunda temporada”, detalló.

Recapitulación

En esta ocasión, para reconectar con el personaje y sobre todo saber lo que el público había visto en la primera temporada, volvió a ver los episodios.

Sin embargo, no fue suficiente, pues tuvo que interpretar esta vez a un Luisito Rey más joven, no al padre de Luis Miguel casado y con hijos. En esta tercera temporada se ve a un hombre más alocado a través del que se pueden intuir otros comportamientos que tuvo cuando ya era más adulto.

Para ello, encontró un par de vídeos musicales y fotografías que le permitieron conocer el aspecto físico del también músico e intuir algo de su actitud.

“Esa fue la pregunta que me hice: Si Luis Rey a estas alturas de la vida (ya adulto) con sus años es así, cuando era más joven tuvo que ser todavía un poquito mas lanzado, iba más al abismo”, consideró.

Y ahora, tras poder cerrar por fin esta etapa junto a todo el equipo de “Luis Miguel: La serie”, Jaenada concluyó que fue una gran experiencia.

Una más en su carrera que le permitió conocer más una parte de la cultura que probablemente no habría conocido, como le pasó al interpretar al músico de flamenco Camarón o a Mario Moreno “Cantinflas”.

“Se quedan cosas con las que uno trabaja. De ‘Luis Miguel, la serie’ se me queda la cultura popular, el runrún de la calle. Se me queda conocer un poquito más México con esto”, explicó.

Jaenada ya cuenta con una experiencia notable en México, pero también en muchos otros lugares del mundo, ya que su carrera ha ido desarrollándose en varios puntos del planeta, algo que le agradeció profundamente al cine.

“Es algo que me ha gustado mucho siempre: conocer y aprender. Y algo que he amado toda la vida es el cine y esto me ha llevado por todos los lados aprendiendo y sabiendo un poco cómo se hace cine en cada lugar”, compartió.

De un vistazo

Cierra el círculo

En esta última temporada de la serie, en la que Óscar Jaenada interpreta al ahora cada vez más icónico Luisito Rey, se cierra el círculo, ya que se llega al momento en el que varias personas le ofrecen a Luis Miguel hacer una serie sobre su vida para remontar su carrera y solucionar sus problemas.