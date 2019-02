Un nuevo rumbo en la carrera de Chantal Andere

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Una nueva etapa inicia Chantal Andere, pues no solo regresa al escenario del Teatro Hidalgo con una segunda temporada de “El beso de la mujer araña”, sino que también, después de 28 años deja Televisa y se abre a nuevas propuestas con otras televisoras.

“Mi contrato se venció, llegamos a un acuerdo de que también yo necesitaba probar por otros lados. Estoy agradecida porque fueron 28 años, los más felices de mi vida, me dieron los personajes más increíbles, me dieron un nombre y ahí crecí de alguna manera, porque aunque empecé a trabajar ya adolescente, acompañaba a mi mamá, me metía a los foros. Para mí es un lugar entrañable y voy a estar agradecida siempre”.

Explicó que siempre tuvo la libertad de elegir los proyectos y nunca le impusieron ningún personaje.

“Debo confesar que me emociona pisar una nueva televisora, hacer un programa, serie o novela”.

También dijo que con la nueva apertura que se vive ahora en la televisión mexicana, sabe que regresará a Televisa eventualmente.

Aunque solo tiene un par de días que se dio a conocer su salida de la televisora de San Ángel, las propuestas de otras empresas ya comenzaron a llegar, según reveló, pero aún las analiza para tomar una decisión.

Chantal aclaró que su mamá, Jacqueline Andere, mantiene exclusividad con la empresa, desmintiendo la información que circuló por las redes sociales y páginas digitales de diversos medios.

Chantal no pudo escapar de la pregunta sobre el divorcio de su amiga Angélica Rivera del expresidente Enrique Peña Nieto y su intención de retomar su carrera como actriz y esto fue lo que dijo: “Yo no hablo de la vida privada de nadie. Es increíble (que quiera retomar su carrera), es una estupenda actriz y una extraordinaria mujer.

Nueva temporada

Chantal junto a Rogelio Suárez, Jorge Gallegos, Crisanta Gómez, entre otros, regresó a escena con “El beso de la mujer araña” anteanoche, para iniciar una segunda temporada de ocho semanas en el Teatro Hidalgo.

“Es una noche para celebrar, regresar con esta obra que conmueve al público, lo agradezco. Es un musical fuerte, dramático, conmovedor, habla del amor en todas sus expresiones”, dijo Chantal Andere.

Como padrinos de este nuevo inicio estuvieron Jacqueline Bracamontes, Mario Iván Martínez y Édgar Vivar, los tres manifestaron su beneplácito por haber visto un gran trabajo.