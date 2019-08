Un show para fans de Queen

“Dios salve a la reina”, el próximo viernes en Mérida

A pocos días de la presentación de “Dios salve a la reina”, tributo a Queen continúa la venta de boletos para una velada llena de recuerdos y emociones a través de la banda que durante dos décadas ha interpretado a un grupo icónico de la música del siglo XX.

Será el próximo viernes 30 cuando el escenario del Foro GNP se convierta en esa lumínica y sonora máquina del tiempo que transportará los fanáticos a un mágico recorrido lleno de nostalgia y grandes momentos a través del talento de Pablo Padín (en el papel de Freddy Mercury), Matías Albornoz, Francisco Calgaro y Ezequiel Tibaldo, cuyo tributo a Queen es considerado el mejor en su tipo de ésta banda británica.

Esta es la segunda vez que en Yucatán se presenta este show bajo la producción de Novak Productions & Booking Agency.

El repertorio de la banda contiene los 30 éxitos más emblemáticos del grupo que surgió a principios de los años 70’s y que tuvo una de las presentaciones más memorables en el estadio de Wembley en el concierto Live Aid de 1985.

El público disfrutará y coreará temas como “Bohemian Rhapsody”, “Love Of My Life”, “We Will Rock You” y “We Are The Champions”.

“Dios Salve a la Reina” ha tenido conciertos con boletos agotados en Chile, Argentina, Brasil, España, Rusia y México, entre otros.

Los boletos están a la venta a través del sistema www.eticket.mx, en Taquilla Foro GNP, Gran Chapur Norte y Chapur Centro Music Club (frente al Pocito) y la tienda Very Sexy Altabrisa. Los precios de $345 a $1,150.— Emanuel Rincón Becerra