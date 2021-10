“Maya y los tres”, gran experiencia para Zoe Saldaña

CIUDAD DE MÉXICO (AP).—“Maya y los tres (Maya and the Three)” reúne a Zoe Saldaña con el director mexicano Jorge R. Gutiérrez tras haber trabajado juntos en “The Book of Life (El libro de la vida)” de 2014. De hecho, Gutiérrez logró que buena parte del elenco de su cinta animada se apuntara para esta serie sobre una princesa guerrera en un mundo fantástico mesoamericano.

“Creo que es brillante, realmente, y creo que es una bocanada de aire fresco. La estética y los visuales que tiene en la mente para su animación es fresca, matizada, auténtica, original y absolutamente necesaria en este momento. Me encanta el hecho que como narrador, como un narrador muy fuerte, siempre comparta su cultura”, dijo Zoe en una entrevista desde Georgia, Estados Unidos, a propósito del estreno de la serie animada, mañana en Netflix.

Además de la actriz de origen dominicano, para quien escribió específicamente el papel de Maya, Gutiérrez retomó en su elenco a Kate del Castillo y Diego Luna, al tiempo que agregó al equipo a Rita Moreno, Queen Latifah, Wyclef Jean, Alfred Molina y la cantante Sandra Echeverría para la voz de Maya en español.

“Me encanta reescribir libretos a la hora de grabar, me encanta escuchar las ideas de los actores”, dijo el cineasta desde California.

“Literalmente le escribí el papel a Zoé Saldaña, a Diego Luna, yo quería trabajar con Gael García Bernal y la idea de juntar a Diego y a Gael en una caricatura se me hizo realidad”.

En la serie, el propio Gutiérrez interpreta el papel del Rey Teca, el padre de Maya, y está acompañado por su esposa Sandra Equihua, quien hace la voz de la Reina Teca. Equihua a su vez fue una de las grandes inspiraciones de la serie.

“Conocí a Sandra cuando teníamos 17 años y ella era una adolescente guerrera, rebelde y princesa en mi cabeza”, dijo Gutiérrez.

Los videojuegos, las telenovelas mexicanas, la animación japonesa e incluso el arte de maestros mexicanos como Frida Kahlo y Diego Rivera entraron en la licuadora de inspiraciones para esta serie.

“Eso es lo que le pasa a Maya. Maya sale de su tierra y se vuelve más fuerte al juntarse con gente de otras partes”, dijo el cineasta.

“Maya” crea un mundo totalmente fantástico en el que hay elementos identificables de culturas como la maya, la azteca, la afrocaribeña, la inca, la tolteca, la olmeca y la zapoteca, entre otras, pero sin ser rigurosamente exacto.

“Hay mucha historia aquí, queríamos que fuera accesible para todos, y queríamos ser respetuosos de la cultura”, concluye Gutiérrez.