Una de las hermanas de Kim Kardashian se contagió de Covid-19

Khloé Kardashian dio a conocer que dio positivo a la prueba de coronavirus ¿Se habría contagiado en la fiesta de cumpleaños de Kim?

LOS ÁNGELES.— Khloé Kardashian, hermana menor de la famosa Kim Kardashian, confirmó que a principios de este año se contagió de coronavirus.

La revelación de que enfermó de Covid-19 se dio a conocer en un avance de un episodio de la serie que protagoniza con su familia: Keeping Up With the Kardashians.

Una revelación que se podrá ver en un nuevo episodio

En el tráiler con el promocionan un nuevo episodio se puede ver a Kim Kardashian y Kris Jenner preocupadas por la saluda de Khloé.

En el vídeo también se muestra a la magnate de Good American confirmando que dio positivo al coronavirus, y que sufría de vómitos, temblores y cambios de temperatura. Khloé también padeció terribles dolores de cabeza.

“Déjenme decirles que esa m*$%rda es real”, expresó la también presentadora de "Revenge Body".

"Me acaban de decir que tengo corona. He estado en mi recámara. Todo va a estar bien, pero sí ha sido muy feo en los últimos días. He estado vomitando, tengo escalofríos y de repente tengo frío o calor. Sufro de migrañas repentinas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. Y no diría que fuera migraña. La tos, mi pecho arde cuando toso"

La famosa también también señaló que todos vamos a superar esto pero solo si seguimos las precauciones, como usar cubrebocas, no salir de casa y no saludar a nadie de beso "todos estaremos bien librados".

¿La fiesta de Kim provocaría un rebrote?

El vídeo de Khloé habría revelado que el clan Kardashian-Jenner padeció esta enfermedad pero ya están recuperados. Sin embargo, internautas aseguran que seguro se vuelven a contagiar debido a su irresponsabilidad.

Kim Kardashian cumplió 40 años y lo celebró en grande. La también empresaria compartió en redes sociales imágenes de su celebración a la cual asistió toda su familia y sus amigos más cercanos.

We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40 pic.twitter.com/UYOcVBpytW — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020

La fiesta se realizó en una isla privada que rentó. Ella misma informó de todos los detalles. No obstante, internautas criticaron su actitud.

Pese a la crítica, Kim aseguró que su fiesta fue segura, pues se les hicieron exámenes a todos los asistentes. Las palabras de Kim solo desataron el enojo y las burlas.- Con información de SDP Noticias y redes sociales.

40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. pic.twitter.com/p98SN0RDZD — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020

