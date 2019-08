Una de terror será la décima de Quentin Tarantino

MÉXICO.— Quentin Tarantino desea convertirse en director por décima vez con una película de terror, así lo mencionó hace unos días durante la gira promocional de su más reciente película “Había una vez en… Hollywood”.

El creador de “Pulp Fiction” dijo: “si se me ocurre una excelente historia de cine de terror, la haré como mi décima película. Me encantan las películas de terror. Me encantaría hacer una”.