“Una experiencia que te ilumina”

Camila estrena el tema “Luz” en su XV aniversario

MÉXICO (Notimex).— El dueto Camila, conformado por Mario Domm y Pablo Hurtado, comenzó los festejos de 15 años de actividad musical con el lanzamiento de “Luz”, tema que en estos momentos de confinamiento y ansiedad plantea el reencuentro con todo aquello que pueda iluminar el camino.

“‘Luz’ puede significar encontrar el amor de pareja, la llegada de un hijo, el reencuentro con un familiar, una vieja amistad, el encuentro con Dios o cualquier otra experiencia espiritual que te ilumine por dentro”, describió Pablo Hurtado.

Mario Domm escribió está canción antes del confinamiento generado por el Copvid-19 y nunca pensó que justo en estos momentos cobrara tanta actualidad.

“‘Luz’ es un llamado a la reconexión y a la exploración personal, no tenía idea cuando escribí esta canción que sería tan representativa de este desconcertante presente, siempre he creído que la felicidad no es un concepto a conseguir. La felicidad es una decisión. Porque es un buen momento. ¡Tengo luz!”, aseguró Domm.

El vídeo que acompaña a este material discográfico se hizo de manera digital, algo nuevo para la agrupación, pero que, debido a las condiciones actuales fue la opción y, según los cantantes, fue la mejor decisión.

“Ahora que lo veo terminado, me doy cuenta que una situación que inicialmente parecía desafortunada resultó transformarse en una bendición pues quedó un vídeo bellísimo que representa muy bien el mensaje de la canción, llevando la música y la letra a un lugar mucho más poderoso y profundo”, comentó Domm.

Camila se ha destacado por ser un grupo de alto impacto al vender más de dos millones de discos y tener cinco mil 500 millones de audio y “videostreams” en plataformas digitales, además de más de 500 espectaculos en todo el mundo y 15 temas que han colocado en los primeros lugares de popularidad, es gracias a este éxito, que arrancan con la celebración por sus 15 años.