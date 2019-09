Una jornada de cruda verdad

Venecia presenta producciones con escenas brutales

VENECIA (EFE).— Después del desfile de estrellas, ha sido el turno del cine de autor en la séptima jornada del 76 Festival Internacional de cine de Venecia que ha acogido la brutal violencia del checo Vaclav Marhoul, el drama familiar de Atom Egoyan y el humor existencialista del sueco Roy Andersson.

Ninguno ha cubierto las expectativas, aunque de Marhoul puede decirse que no ha dejado indiferente con la brutalidad extrema que refleja “A Painted Bird”, adaptación de la novela homónima de Jerzy Kosinski, durante cuya proyección varios periodistas abandonaron la sala.

La película cuenta el periplo de un niño judío alejado a la fuerza de sus padres durante la II Guerra Mundial que es víctima o testigo de un sinfín de atrocidades, desde palizas a violaciones, suicidios, maltrato animal y torturas extremas.

Rodada en blanco y negro, en 35 milímetros, el impacto en el espectador es aún mayor debido al contraste entre la violencia que retrata y la belleza de las composiciones a lo largo de sus casi tres horas de duración.

Marhoul, que ha trabajado durante once años en este proyecto, se ha justificado diciendo que “la luz es solo visible en la oscuridad”.

“La gente dirá que estoy loco, pero esta es una película sobre el amor, el bien y la humanidad”, ha asegurado, “la violencia es sólo el marco de la pintura, la pintura es el niño, su lucha por respetarse a si mismo y, sobre todo, lo que echamos de menos, que es precisamente el amor y la humanidad”.

En “Guest Of Honour” el canadiense de origen armenio Atom Egoyan, director de “El dulce porvenir” (1997), gran premio del jurado en Cannes, o “Exótica” (1994), ha tratado de volver a sus orígenes con un drama padre-hija de estructura no lineal que ahonda en sus obsesiones sobre la culpa, la memoria y la verdad.

“Negar algo suele ser un mecanismo de defensa que hace difícil conocer la verdad. Esta película es un ensayo sobre eso”, ha dicho, “se trata de entender los aspectos más oscuros y complejos del comportamiento humano, todo lo que leo y escucho tiene que ver con esos rincones oscuros”.

La cinta cuenta la relación entre Jim, un inspector sanitario de restaurantes, y su hija Verónica, una joven profesora de música de instituto que, debido a un malentendido, es condenada por abuso de posición de autoridad sobre un alumno, el joven de 17 años Clive. Detrás de ese malentendido yacen secretos enterrados durante años.

El sueco Roy Andersson, que se llevó el León de Oro hace cinco años con “Una paloma sentada en una rama reflexionando sobre la existencia”, tiene pocas posibilidades de repetir con su trabajo “About Endlessness”.

En ella recurre a la narrativa y puesta en escena de sus anteriores trabajos y que constituye su sello personal: más que una historia es una sucesión de escenas cotidianas aderezadas con humor que invitan a reflexionar la condición humana.

Andersson compone cada plano al detalle —cada película suele llevarle unos cuatro años, según ha contado— con la cámara fija y un ritmo ralentizado que acentúa la comicidad.

E introduce un toque de fantasía con una pareja abrazada flotando en el cielo, como si fuera un cuadro de Klimt, al comienzo y al final. Entre medias, la voz de una narradora propone un paseo onírico por el que se dejan ver un hombre con miedo al dentista, un ejército derrotado camino del campo de prisioneros, una mujer a la que nadie espera en la estación o un chico que nunca se ha enamorado.

El director busca mostrar la belleza pero también la crueldad y la vulnerabilidad humanas. “Todo animal en el planeta siente vulnerabilidad, el ser humano también y deberíamos estar agradecidos porque es un don”, ha dicho Andersson.

Por otra parte, el actor estadounidense Tim Robbins, conocido por su compromiso político y su implicación en causas sociales, presentó ayer fuera de concurso en la Mostra un documental sobre los talleres de educación emocional que realiza en cárceles de EE.UU. con su compañía teatral, The Actor’s Gang.

“Es muy frustrante tratar de cambiar el sistema a nivel macro, pero la revelación de nuestro trabajo en prisión es que es posible cambiar realmente las cosas a pequeña escala, es algo inspirador, que da esperanza y energía, porque ves la transformación”, ha dicho en Venecia.

El documental se llama “45 seconds of laughter” (45 segundos de risa), en alusión al ejercicio con el que finalizan los talleres. Fue rodado durante doce días a lo largo de un periodo de ocho meses en la prisión estatal de Calipatria, California.

Utilizando los personajes de la Comedia del Arte, los presos aprenden a descubrir y expresar sus emociones, más allá de la ira, que en principio es la única permitida en la cárcel, explica Robbins, ganador de un Oscar por su interpretación en “Mystic River”.

“En la cárcel predomina la ira, es una máscara para sobrevivir. Al utilizar las máscaras de la Comedia del Arte los presos se dan cuenta de que la llevaban ya puesta”, ha dicho.

En la ficción, Robbins se introdujo en el mundo carcelario en la aplaudida “Cadena perpetua” (1994) y lo hizo de nuevo, esta vez como director, en “Pena de muerte” (1996), por la que obtuvo una nominación al Oscar.

Sin embargo, asegura que su interés por ese mundo viene de mucho antes. “Crecí en una zona de Nueva York conflictiva y algunos de mis amigos fueron a la cárcel, por lo que nunca me he sentido muy lejos de ese ambiente y eso me permitió entrar en este proyecto sin juicios”.

Robbins denuncia la brutalidad del sistema penitenciario estadounidense, alejado de la idea de rehabilitación así como el hecho de que a menudo el cine y la televisión retraten a los presos como seres brutos y amorales, lo que no coincide con su visión.

Con su compañía teatral ya realizaban talleres con niños en escuelas, y hace 13 años decidieron llevarlos a las cárceles, como programas de rehabilitación, no sin vencer grandes resistencias administrativas por lo que parecía una idea descabellada.

Teatro a la pantalla grande

La compañía The Actor’s Gang fue fundada en 1982. “Llevamos 37 años juntos, éramos una banda de punk rockers que creíamos en otro tipo de teatro”, ha recordado Tim Robbins, quien presentó un documental fuera de concurso. Y siguen en activo con su compañía The Actor’s Gang. “El teatro es uno de los últimos sitios donde puedes pedir a la gente que apague el móvil y lo hacen”.