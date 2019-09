Una jornada de “influencers”

Venecia acapara la atención con sus documentales

VENECIA (EFE).— La italiana Chiara Ferragni, considerada la “influencer” de moda más importante del mundo pasó ayer por Venecia para asistir al estreno de un documental sobre su vida en la Mostra, convirtiéndose en la estrella de la jornada.

La joven presenta en el Festival de cine veneciano, fuera de concurso, su documental “Chiara Ferragni -Unposted”, con el que la directora Elisa Amorouso repasa su vida personal, su ascenso al estrellato y el imperio que ha construido.

Y es que con millones de seguidores en sus redes, Ferragni es a sus 32 años la influyente del mundo de la moda más importante, según la revista “Forbes”, un icono de estilo, elegancia y modelo de vida para los jóvenes de la era del internet social.

La creadora del popular blog “The blonde salad” posó ante las cámaras sonriente, con un informal vestido corto de cuadros rojo y negro, melena suelta y luciendo un colgante en el que se leía “Leo“, el nombre del hijo que tiene con el rapero Fedez.

El documental muestra los orígenes de esta joven que ha conseguido conquistar a millones de personas de todo el mundo, abarcando inmenso poder sobre todo para las empresas y casas de moda.

Se centra en el 2018, un año denso para Ferragni, en el que se casó por todo lo alto, tuvo a su hijo Leone, se puso al frente de su propia compañía y experimentó un aumento exponencial de seguidores, hechos exhibidos en sus redes sociales.

La pregunta que se hace la directora es “¿Quién es realmente Chiara Ferragni?” y, de este modo, retratar toda una revolución en el mundo de la comunicación y las celebridades en la que se erige como un modelo entre las jóvenes.

“La revolución digital está cambiando el modo en que las personas se comunican entre sí, las plataformas sociales han desbordado el mundo del trabajo, de los negocios y de la economía como todo un fenómeno global que en diferentes modos y momentos ha sabido restablecer reglas y abatir fronteras”, afirma Amorouso en las notas de dirección.

Y añade: “La necesidad de comunicar y de ser amados, hoy, se ha convertido en un medio tecnológico y, por lo tanto, en un instrumento de poder. Chiara Ferragni ha sido la pionera de este cambio, convirtiéndose en un icono de esta nueva era”.Ayer se proyectó también la película “Mosul”, historia basada en hechos reales de un grupo de hombres que hicieron frente al infierno del Estado Islámico entre las ruinas de la ciudad iraquí que da nombre a la cinta.

Presentado en la Mostra fuera de concurso, se trata del debut como director del guionista estadounidense Matthew Michael Carnahan, que supo de esa historia tras leer un artículo de prensa.

“Cuando leí el artículo me afectó de un modo muy particular, pocas cosas me afectaron tanto, y desde la primera página supe que quería esta historia, de no haberlo intentado, no me habría perdonado”, dijo.

La película narra la historia de un grupo de antiguos policías que forman una guerrilla contra los terroristas del autoproclamado Califato en las ruinas de Mosul, en un intento por recuperar su ciudad, vidas y familias.El artículo abrió los ojos y la curiosidad del realizador por ese país de Oriente Medio: “Es vergonzoso pero no sabía que existían. Aunque mi país estuvo en guerra en Irak desde que yo tenía 17 años, nunca había comprendido ese país”, confesó.

“Desconocía por quién estaba habitado y, cuando supe de esta historia, me afectó y necesité contarla”, subrayó.

La película es, además, el primer lanzamiento de la productora que acaban de crear los hermanos Anthony y Joe Russo, vinculados durante siete años a la factoría Marvel, con “Vengadores: Endgame”, su más reciente trabajo de súperhéroes.

“Creo que nunca he llorado inmediatamente después de leer una noticia. Sentimos que queríamos contar esta historia”, dijo Anthony.

La guerrilla está encabezada por el capitán Jaseem (Suhail Dabbach) y formada por hombres que perdieron a sus familias por el ISIS, con el objetivo de cumplir una misteriosa misión en una casa del centro de la ciudad cercada por terroristas.

En la historia, trepidante y por momentos enternecedora, no faltan tiroteos y bombas, al estilo estadounidense, pues al fin y al cabo es una película de acción.

El director explicó que los tiros repentinos y los sobresaltos tienen una razón: “Quise retratar que las cosas pueden cambiar de un momento a otro”, subrayó.

Esta producción estadounidense está además rodada en árabe, algo celebrado por el productor ejecutivo, el iraquí Mohamed Al Daradji: “Soy optimista con el hecho de que esta película pueda abrir el camino para que en Estados Unidos puedan hacer filmes más positivos sobre Oriente Medio”, dijo.

“Lamentablemente otras veces hemos sido retratados negativamente y aún sufrimos las consecuencias, yo lo he sufrido”, denunció el productor iraquí.

El director aseguró que el uso de la lengua árabe era una condición sine qua non para su proyecto: “No se podía realizar si no se usaba el árabe”, señaló.

Detrás de esta historia de hombres que se enfrascan en una lucha sin cuartel contra la tiranía hay una lección de lo que la unidad de las personas puede acarrear.

“Existen personas muy individualistas y otras que buscan apoyar a la comunidad. Nuestros líderes están tratando de dividir el mundo y, por eso, la película tiene un mensaje muy potente, es un ejemplo de lo que sucede cuando la comunidad se une, que es capaz de superar las adversidades terribles”, reivindicó Joe Russo.

Un pensamiento compartido por el director: “La idea es que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen, más allá de la cultura o la lengua. Estas personas parecen lejanas a nosotros pero creo que haríamos lo mismo en una situación infernal como aquella”.

Los hermanos Russo consideran que “Mosul” es una “continuación” de sus aportaciones para la industria Marvel e intento de llevar otras realidades al mundo.

“Creo que esta película de alguna manera sigue lo que comenzamos de jóvenes con Marvel, el modo de capturar el público mundial con historias de todo el mundo. Lo importante es que más allá del caso narrado es que la historia sea fuerte y toque el corazón, y creo que lo logra”, dijo Anthony.

“El Exorcista”

“El exorcista” (1974) no es una simple película de terror sino que en realidad esconde todo un ensayo sobre “el misterio de la fe, del bien y del mal”, ahora desentrañado en un documental estrenado ayer en la Mostra.

La cinta “Leap Of Faith”, del documentalista suizo Alexandre O. Philippe, es un diálogo cara a cara con el director de esa icónica película, William Friedkin, en el que se recogen los planteamientos artísticos, estéticos y filosóficos del filme.

“No quería hacer una película de terror (…) Se trata de una historia sobre el misterio de la fe, sobre el bien y el mal, y sobre los sacrificios que conlleva”, señala Friedkin en un momento del documental, proyectado fuera de competición.

El objetivo de Philippe era entrar en los “inexplorados abismos de la imaginación” de ese autor que llevó a la gran pantalla la historia de una niña poseída cuya salvación dependía de la astucia de dos sacerdotes para combatir al Maligno.

La idea del misterio queda patente desde el comienzo de la trama, ambientado en las excavaciones arqueológicas del norte de Irak, algo que muchos criticaron por creer que sobraba. En realidad el director quería avanzar algo “antiguo y sobrenatural”, y mantuvo su apuesta.

Entre los referentes de Friedkin está la película “Ordet”, de Carl Theodor Dreyer, sobre todo la escena de la resurrección, y para el ritmo se inspiró en “La consagración de la primavera” de Ígor Stravinski, con su evolución ascendente.

El cineasta asegura que rodó abandonándose a la espontaneidad: “No creo en la segunda toma”, afirma, siguiendo la teoría de grabar con “la seguridad de un sonámbulo” de otro referente, Fritz Lang.

Pero antes de encender las cámaras, enfrentó un largo proceso en la elección de los actores. Por ejemplo recuerda que el primer guion, firmado por el autor de la novela homónima, William Peter Blatty, era horrible, casi una “caricatura”, enrevesado. Por contra, su intención era que la película siguiera una “línea recta“, sin complicaciones.

Luego llegó la elección de los actores. Para el papel del joven Padre Damien Karras eligieron a uno de los actores del momento, Stacey Keach, pero finalmente Friedkin y Blatty se decantaron por el desconocido Jason Miller, algo que preocupó a los productores.

E incluso Blatty llegó a proponerse como el Padre Karras a cambio de los beneficios íntegros de la distribución de la película.

“El exorcista” es, además, un ejemplo de imágenes subliminales, a las que se recurrió para aumentar su dramatismo, y también todo un “laboratorio de música experimental“, pues los gritos de cerdos o el desquiciante aleteo de una mosca contribuyen a generar tensión.

El sonido de hecho era una obsesión para Friedkin, apasionado desde niño al drama radiofónico, y para generar la voz del diablo, que habla por boca de la niña, buscó una voz neutra, que no fuera ni de hombre ni de mujer. Al final eligió la de Mercedes McCambridge.

La actriz, de hecho, pasó varios días comiendo huevo crudo, fumando y bebiendo alcohol, y al final el resultado fue perfecto, porque de su garganta emergían varias tonalidades de sonido.

La película está repleta de evocaciones al arte, como una de sus escenas más famosas, cuando el cura llega al domicilio de la familia que sufre la tiranía del demonio.

La imagen del sacerdote llegando en una fría noche, con un sombrero e iluminado solo por la luz que sale de la ventana de la habitación de la cría es una alusión directa al “Imperio de las luces” de René Magritte.

En sus escenas puede apreciarse la huella del claroscuro de Caravaggio, la luz de Rembrandt y el realismo de Cartier-Bresson.

Otra de las búsquedas del director fue la de la banda sonora, que debía ser como “una mano fría sobre la nuca del espectador”. Tras varios intentos con órganos, al final llegó el icónico tema de Mike Oldfield.

El resultado fue una de las películas de terror más memorables de la historia del cine, que obtuvo precisamente el Óscar al Mejor guión adaptado y a la mejor música.

Friedkin, ante la cámara, considera que tras siglos de filosofía y de grandes pensadores, desde Grecia a Stephen Hawking, lo cierto es que el mundo sigue envuelto en innumerables misterios, como puede ser el de las posesiones demoníacas.

“El Exorcista” lanza una pregunta al público que sigue asomándose a esa historia: “¿Existen estos fenómenos en la vida real?”.

Causa sensación

Timothée Chalamet, de 23 años de edad, debutó como superestrella en el Festival Internacional de Cine de Venecia, luciendo audaz traje plateado con camisa de seda del diseñador franco-colombiano Haider Ackermann para el estreno de su película sobre el rey Enrique V “The King”.