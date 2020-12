Redime al género humano en “The Midnight Sky”

LOS ÁNGELES (EFE).— La redención de la humanidad, el bien que sobrevive al apocalipsis. Eso es lo que exploró George Clooney en “The Midnight Sky”, la película que dirigió y protagonizó para Netflix y que presentó ayer en un estreno virtual.

“El arrepentimiento es un elemento muy poderoso e irritante, pero para mí esta película iba sobre todo sobre la redención”, explicó Clooney en un coloquio que mantuvo con la actriz Cate Blanchett.

“Esta película es una meditación. Hay un par de escenas que tienen acción, pero en general es una meditación sobre lo que somos capaces de hacer. Y también del bien que hay en nosotros, de la lucha por sobrevivir”, apuntó el actor.

Clooney, en su primera película como actor desde “Money Monster” (2016), lidera esta cinta que desembarcará en Netflix el 23 de diciembre con un elenco muy destacado en el que también aparecen Felicity Jones, Demián Bichir, David Oyelowo, Kyle Chandler y Tiffany Boone.

Adaptación de la novela “Good Morning, Midnight” de Lily Brooks-Dalton, “The Midnight Sky” se centra en un científico en el Ártico (Clooney) que trata de contactar con la tripulación de una nave que intenta regresar a la Tierra.

Lo que ignoran estos astronautas es que el planeta ha sufrido un desastre a escala global.

“Mark L. Smith (guionista de 'The Revenant', 2015) escribió el guión de esta película para Netflix y me lo enviaron a mí para que la protagonizara. Vi el papel y pensé que era un rol muy bueno”, recordó Clooney.

“Y no tenían un director cerrado, así que les dije: 'Mirad, creo que tengo un enfoque para esto. He hecho un par de películas en el espacio'”, agregó en referencia a su participación como actor en “Gravity” (2013) de Alfonso Cuarón y “Solaris” (2002) de Steven Soderbergh.

La pandemia ayudó de rebote a “The Midnight Sky”, ya que Clooney admitió que el coronavirus contribuyó a que esta cinta tenga una premisa mucho más realista de lo que parecía cuando la rodaron el año pasado.

“Todo es apocalíptico ahora, ¿no?”, ironizó.

“Cuando hablé con Netflix les dije: 'Creo que tenemos hablar de la idea de que en este mundo de tanta ira y odio, no solo en Estados Unidos (...), no es inconcebible, no es ciencia-ficción, que podamos destruirnos a nosotros mismos para 2049'”, dijo en alusión al año en que se ambienta esta cinta.

Algo real

Como en pandemia

La película refleja la incapacidad de comunicar, de tocar, de estar cerca los unos de los otros. Clooney tiene otros estrenos en puerta.