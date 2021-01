Con elegancia, Maribel respondió a José Luis Reséndez, quien criticó la edad de Maribel.

MÉXICO.— Maribel Guardia es sin lugar a dudas una de las mujeres que a sus 61 años de edad luce increíble, es por ello que de manera muy elegante y sin darle mayor importancia al tema, respondió a la crítica de José Luis Reséndez "El Modelo", quien la señaló como "una mujer de mil años".

A su llegada al aeropuerto, Maribel Guardia respondió a la prensa sobre la burla que Reséndez hizo.

La cual causó controversia, pues el actor comparó a la también actriz con un personaje de la serie animada 'Thundercats': 'Mumm-Ra, El inmortal'. Y destacó que Maribel era una mujer de mil años.

No obstante, la cantante respondió que "quién era Reséndez", por lo que dejó entrever que su burla no le provocó ni la más mínima importancia.

Maribel aprovecho la atención de los medios para declarar que estaba feliz de que su amado y ella de nueva cuenta gozan de buena salud, pues al ser diagnosticados con Covid-19 pasaron momentos muy difíciles.

"Soy una mujer que tengo la edad que tengo. El Covid no me llevó, me dio muy leve gracias a Dios y aquí estoy el tiempo que él quiera, estoy contenta y agradecida por los años que tengo", explicó la también conductora.