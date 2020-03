Una obra maestra de Iron Maiden

“The Number of the Beast” vio la luz hace 38 años

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Desde sus primeros años, Iron Maiden se colocó como la banda estelar de la Nueva Ola del Heavy Metal Británico gracias al éxito de “Iron Maiden” (1980) y “Killers” (1981), sus primeros discos.

Sin embargo, la obra maestra del grupo salió un 22 de marzo de 1982 cuando lanzaron “The Number of the Beast”, el cual presentaba a Bruce Dickinson como su nuevo vocalista luego de la salida de Paul Di'Anno debido a sus problemas con las drogas.

Además es el último material que cuenta con Clive Burr, el baterista original del grupo.

“The Number of the Beast” se convirtió en uno de los discos más exitosos de Iron Maiden ya que logró posicionarse en primer lugar de las listas en Reino Unido.

Fue criticado por grupos conservadores ya que la banda fue considerada como satánica debido a la portada del disco en donde se puede ver a Eddie, la mascota del grupo, controlar a un demonio.

El álbum cuenta con varios temas que se volverían clásicos en los conciertos de Steve Harris y compañía, tales como la canción homónima al disco, la cual trata acerca de una persona que tiene una pesadilla en donde está en el infierno y observa actos demoniacos.

También está “Run To The Hills”, que está inspirada en la invasión de los ingleses a grupos indígenas americanos. “Hallowed Be Thy Name”, la canción que cierra el disco, cuenta la historia de un hombre que ha sido condenado a la horca y, dentro de sus últimos pensamientos, comienza a reflexionar acerca de la vida y la muerte.

