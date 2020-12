Una “Posada entre Brothers”

Música, recuerdos y buenos deseos con varios artistas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Destacadas personalidades de la música, se reunieron para celebrar las fiestas navideñas con un concierto el cual llamaron “Posada entre Brothers”, que transmitió Televisa.

El primero en tomar el escenario fue Carlos Rivera, quien interpretó el tema “100 años” junto al Mariachi Gama Mil. Los primeros en pasar con Faisy (el presentador) a charlar fueron Emmanuel y Mijares, recordaron la manera en que su historia comenzó, cuando el intérprete de “Soldado del amor” inició su carrera como corista de Emmanuel; además este último rememoró cómo celebraban la Navidad en la casa de su madre, con todos los hermanos y tíos reunidos, cenando pavo y romeritos.

Mijares compartió que su hermano menor Jorge nació el 24 de diciembre, ese año no hubo regalos bajo el árbol, porque o pagaban parto o Santa Claus llegaba a casa, pero su mamá es dijo que su hermano era el regalo.

A esta conversación le siguió la presentación de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana con la canción “Mis sentimientos”.

Christian Nodal tomó el siguiente turno en el escenario para cantar su éxito “De los besos que te di”.

“El no estar en los escenarios y no estar en gira, es inédito, desde que se inició Moenia hace más de 20 años no habíamos parado de tocar y esto sí nos cambió”, comentó Alejandro Midi, integrante de Moenia.

Emmanuel y Mijares continuaron el programa cantando “Bella señora” y “Bella”, con la producción con la que tienen a su público acostumbrado.

“Lo más bonito que quiero agradecer es el hecho de poder cantar, se extraña el escenario, se extraña a los compañeros, se extraña el público definitivamente”, declaró María José.

La ex Kabah regresó en el tiempo para contar cómo celebraban la Navidad en su familia, eso incluía la fiesta en la casa de la abuela, su desesperación por adornar su casa y abrir los regalos.

Después de la presentación de Los Ángeles Azules y Kinky con el tema “Cómo te voy olvidar”, llegó el turno de Christian Nodal de pasar a la entrevista, donde compartió que la Navidad para él es pasar esta fecha en familia en su tierra Sonora, con mucha comida y buena música.

“No importa que el sol muera”, es la canción que Moenia y María José cantaron juntos, antes de que OV7 pasara a su entrevista, ahí Lidia Ávila, Ari Borovoy, Kalimba y M'balia Marichal, Mariana Ochoa, Oscar Schwebel y Erika Zaba, compartieron las travesuras que hicieron en un hotel de España, cuando les tocó pasar la Navidad allá.

Fobia interpretó “Veneno vil” y Carlos Rivera y María José cantaron “Ya no me acuerdo de ti”.

Recordar cómo su hermana le dio un mes de la renta de su departamento, para que se comprara ropa para llevarse a su preparación en La Academia, fue algo emotivo para Carlos Rivera, que aseguró que es muy importante ser agradecido y ayudar a hacer un cambio en la vida de algún ser humano, sobre todo cuando se trata de alguien de la familia. Las presentaciones individuales llegaron, Ximena Sariñana con “Mediocre”, Kinky con “Hasta quemarnos” y OV7 con “Shabadaba”.

De un vistazo

Todos juntos

El gran cierre del programa reunió a todos los artistas en el escenario cantando el tema “Un año más”, un clásico del grupo español Mecano que es muy solicitado en estas fechas.

El cierre

“Todos queremos volver a vivir una Navidad como las de antes, juntos, sin sana distancia ni cubrebocas”, dijo Faisy al despedir el programa.