Una Stubbs, actriz de ''Sherlock'', fallece a los 84 años

Una Stubbs, uno de los rostros más conocidos de la televisión británica, pero mayormente recordada como la admirable Señora Hudson en la serie “Sherlock”, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman; falleció a los 84 años.

La actriz alcanzó la fama en la película “Summer Holiday” (1963) de Cliff Richard; antes de protagonizar la exitosa comedia “Till Death Us Do Part”. Sin embargo, cientos de millennials lloran la partida de la actriz, a quien conocieran como esa simpática mujer que constantemente repetía a Sherlock Holmes (Cumberbatch): “No soy tu ama de llaves”.

Steven Moffat, creador y escritor de la serie del detective más famoso de Reino Unido para la BBC, destacó a través de un mensaje en Instagram que Una Stubbs era “como la luz más hermosa de Baker Street”.

Por su parte, Mark Gatiss –intérprete de Mycroft Holmes, hermano de Sherlock- destacó que trabajar junto a la actriz, quien sumaba más de 50 años de trayectoria, fue uno de los grandes placeres en su vida:

It was one of the great joys of my life to work so closely with and to adore Una Stubbs. She was a wonderful, wonderful woman and a great and serenely graceful actor. Mischief was in her blood. We were so blessed that she became our imperishable Mrs Hudson. Goodbye, darling. ❤️