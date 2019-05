Una triste despedida

Deja Dolores O’ Riordan heridas a The Cranberries

CIUDAD DE MÉXICO.— Nadie en The Cranberries imaginó que el grupo llegaría a su fin tan temprano, tras fallecer su vocalista, Dolores O’ Riordan, en 2018, a los 46 años. Ante la salida del álbum póstumo con la vocalista, “In the End”, el guitarrista Noel Hogan tiene sentimientos tan agridulces que no sabe si sonreír, llorar, lamentarse o felicitarse.

“A Dolores (O’Riordan) la tengo tatuada en el alma, la recordaré siempre con ‘Linger’, fue la primera canción que hicimos juntos, ella puso la letra, nos juntamos para poner la música y salió algo que a ambos nos derretía”.

“Desde que comenzamos a planear la salida del disco fue un sentimiento abrumador. Nos sirvió para asimilar lo que pasó con Dolores y no clavarnos en el dolor; fue una distracción. Nos motivó.

“Pero también en el proceso nos llenó de mucha tristeza y nos hizo lamentarnos de los sucesos. En fin, hay muchos sentimientos encontrados y el disco ya está, es nuestra despedida. ¡Adiós, amigos!”, dijo Noel en entrevista desde desde su casa, en Irlanda para Reforma.

Tras la muerte de Dolores O’Riordan, por intoxicación con alcohol y medicamentos, sus compañeros, quienes debutaron con el álbum “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” (1992), armaron “In the End”, que estrenaron en abril.

“All Over Now”, “Crazy Heart” y “Lost” son parte de los 11 temas, confeccionados alrededor de demos que tenían para entrar al estudio.

“Dolores siempre estará presente, no hay mejor manera de recordarla que honrando su trabajo, su voz, su aportación a la música. Su voz era tan potente y tan dulce que la llevamos en el corazón.

“Nos han propuesto hacer un concierto de despedida, con vídeos de ella en vivo, con una recopilación de éxitos en vídeo y nosotros tocando. Sería lindo, pero quizás una única ocasión y ya”, indicó el compañero de Mike Hogan, su hermano, y Fergal Lawler.

The Cranberries, que vendió más de 40 millones de álbumes en todo el mundo, se hizo popular con canciones como “Linger”, “Zombie” y “Salvation”. “Siempre tendremos los mejores recuerdos del grupo, sinceramente no sé qué decir ni qué pensar de la despedida. Yo, por el momento, no sé qué hacer, me tomaré unas vacaciones de verano, estaré con mi familia, descansaré de todo y luego buscaré qué hacer… no sé, algo saldrá”, dijo Noel.