Unen bolero, pop, cumbia y danzón

“Una noche entre amigos” un disco con ocho artistas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Flor Amargo, Carlos Cuevas, La Auténtica Santanera, Rodrigo de la Cadena y Aranza son algunos de los ídolos musicales de Daniel Cañez, un empresario originario de Sonora que un día decidió utilizar sus ahorros para producir un disco con ellos.

Un mes antes de cumplir 48 años, Cañez se animó a retomar el hábito que heredó de su padre, cantar, y como autorregalo se puso en contacto con ocho artistas de bolero, pop, cumbia y danzón, quienes interpretarán con él nueve temas que conformarán su primer álbum de estudio.

“Para mí es un sueño realizado, yo empecé desde chiquito cantando detrás de mi padre cuando se iba él a juntar su ganado y le agradezco que me haya inculcado siempre soñar y que no por crecer en un rancho me tenía que quedar ahí”, contó en entrevista durante la grabación de los videos musicales del disco.

“Una noche entre amigos” se llama el disco que ya fue grabado junto a todas las personalidades; algunos de los nueve temas son composición de Cañez y otros son reinterpretaciones.

Con Flor Amargo interpretará “Tiempo”, tema con el que la cantante invita a ver el lado positivo de la vida; esta vez en versión cumbia. Gildardo Zárate, líder de La Auténtica Santanera lo apoyó con el arreglo de algunas canciones y cantarán junto a él “Qué bonito es”. Carlos Cuevas cantará “Los amigos así, como tú, como yo”.

“Nos conocimos en el homenaje que le hicimos a Chamín Correa en el Teatro de la Ciudad, él solito se me acercó y me hizo la propuesta; es un honor que me haya invitado sobre todo con una canción tan linda, con tan buenos arreglos”, dijo el cantante.

Mientras que Rodrigo de la Cadena compartirá “Cheek to cheek”, que hicieron con Big Band.

Síguenos en Google Noticias