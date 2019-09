La reina absoluta

Úrsula Corberó es imán de una gala en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN (EFE).— Úrsula Corberó robó ayer el protagonismo de la alfombra roja del Festival de San Sebastián nada menos que a su novio, Chino Darín, y a su padre político, Ricardo, quienes presentaban la película “La odisea de los giles”.

El tirón de “La casa de papel” se hizo notar y el público que esperaba a las puertas del Teatro Victoria Eugenia coreó sin parar el nombre de la actriz, que llegó 10 minutos antes que el elenco del filme y siguió firmando autógrafos y posando para los fotógrafos cuando todos habían entrado.

Úrsula posó primero sola hasta la llegada del equipo de “La odisea de los giles”, que se presentó en el programa fílmico donostiarra con una proyección especial.

La comedia es dirigida por Sebastián Borensztein y tiene amplio reparto, encabezado por Ricardo y Chino Darín y Luis Brandoni, todos presentes en la gala.

El equipo llegó a pie desde el hotel María Cristina, centro neurálgico del festival, y situado a pocos metros del Victoria Eugenia.

Posaron ante los fotógrafos y cámaras mientras no cesaban los gritos dirigidos a Úrsula Corberó, quien finalmente posó junto a Chino Darín, poco antes de entrar al teatro para que diera comienzo la proyección.

Por otra parte, el director kazajo Adilkhan Yerhanov describió su largometraje “A Dark-Dark Man” como su interpretación del “noir”, un thriller sin “buenos ni malos” con el que ha querido llamar la atención hacia “la tendencia de algunos países a dejar de proteger los derechos humanos”.

“Pero la mía no es una película política”, se ha apresurado a señalar Yerhanov. “No pretendo ilustrar una verdad documental, no hablo de política, rotundamente no. Con la película quería mostrar un atisbo de esperanza entre tanta oscuridad”.

La película compite en la Sección Oficial del festival.