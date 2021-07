Valentina, la hija de Andrea Noli y Jorge Salinas, quiere ser actriz

Hace un tiempo se dio a conocer que Valentina, la hija que Jorge Salinas tuvo con Andrea Noli, comenzó una carrera como modelo.

La jovencita, quien según reveló el actor no tiene trato alguno con ella, ahora quiere probar fortuna en la misma profesión de sus padres.

Valentina hace sus pininos

"Está empezando a hacer castings; está empezando a hacerlos muy bien. Por supuesto, esto es el principio y esto es mucho de prueba y error, y hace muchos castings para ir avanzando y quedarse con algo", reveló Andrea Noli.

La madre de Valentina lo dio a conocer al programa Ventaneando. "Lo que no me latía es que empezara muy chica porque dejar los estudios escolares para dedicarse la profesión, ser niña actriz, no es lo que a mí más me gusta".

Andrea Noli respalda a Valentina

"Sin embargo, es muy bonito que cuando uno tiene facilidad o talento para algo lo puedas descubrir. Mientras más temprano lo descubras mejor".

La actriz dejó claro que le dará su respaldo a su hija siempre. "Estoy aquí para darle alas. Y si está queriendo entrar en el medio en el que estoy yo, pues qué mejor que la pueda proteger y guiar", agregó.

Valentina espera descubrir si es su vocación

Pese a estos primeros intentos de Valentina por dedicarse a la actuación, Andrea Noli espera que en futuro reafirme su interés y, de no ser así, estará a su lado en la profesión que decida.

"Ya veremos, más adelante, si opta por quedarse en esta profesión o estudiar otras cosas. Pero estoy muy contenta y motivándola mucho, justamente con esa mentalidad, de que uno tiene que dar lo mejor de sí en todo: en la carrera, en la vida", mencionó.

"Lo que hago como madre es estar a su lado, apoyarla y si esto es lo que va a ser su camino, este será", apuntó, según People en español.

