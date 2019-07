“Vámonos, vámonos” le dijo Pablo Lyle a su cuñado tras el altercado vial

Pablo Lyle continúa un proceso legal acusado de homicidio involuntario debido a un altercado vial en el que golpeó a un hombre, hace unos días se filtró la llamada que un testigo realizó al momento al 911 y ahora es el testimonio de su cuñado Lucas Delfino lo que se dio a conocer.

Lucas Delfino, es quien se encargaba de manejar la camioneta durante el incidente por lo que explicó su versión de los hechos a la policía.

“Estaba llevando a mi cuñado, su esposa y sus dos hijos al aeropuerto; se nos hacía tarde porque él olvidó su pasaporte. Tuvimos que regresar por el pasaporte y por eso íbamos tarde y me equivoqué en una calle. Intenté darme vuelta en ‘u’. Había muchos autos ahí y esperé a que pasaran y cuando me crucé al carril, casi le pego a otro auto”, explicó Delfino.

Detalló que al ver al conductor del otro auto levantó su mano y le pidió disculpas para luego seguir su camino y parar en un semáforo.

“Veo a este hombre golpeando mi ventanilla y me dijo ‘estás loco, loco’, algo así, entonces me bajé del auto y le grité ‘no toque mi auto’”, añadió.

En ese momento, Lucas Delfino no se dio cuenta de que no detuvo el vehículo por lo que empezó a avanzar hacia el tráfico con la puerta abierta, por lo que regresó para detener el coche.

Mientras maniobraba con su vehículo, se dio el momento del altercado en el que Pablo Lyle golpea a Juan Ricardo Hernández y lo deja tirado en el suelo.

“De pronto volteo y me dice ‘vámonos, vámonos, vámonos. Voltee y vi al hombre tirado en el suelo de espaldas y no supe que hacer”, añadió el cuñado de Pablo Lyle.

No vio el altercado

Sus hijos se encontraban llorando por lo que no hicieron más que tranquilizarlos y continuar su camino hacia el aeropuerto. Cuestionado por el policía acerca de por qué no se detuvo para ver el estado del hombre herido, Delfino señaló que “estaba muy nervioso” y “no entendía” lo que pasó pues él no vio el pleito.

El oficial le preguntó si su cuñado practicaba artes marciales o box, a lo que respondió que “es actor” y únicamente iba al gimnasio para “mantenerse en forma”.

Lucas Delfino finalizó su testimonio diciendo que le gustaría volver a ver al hombre del incidente “para saber que está bien”.

Por ahora, Pablo Lyle deberá esperar a finales de agosto para la próxima audiencia del caso.