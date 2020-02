“Vamos por la cochinita”

Nuevo encuentro entre Alejandra Guzmán y Mérida

Su nombre y apellido siempre está rodeado de polémica, pero su talento y amor por el escenario ha superado cualquier escándalo e incluso en momentos en que su vida se ha visto amenazada.

Es Alejandra Guzmán, la “reina del rock”, “la mala hierba”, la “reina de corazones”.

El próximo sábado se presenta en el Foro GNP a las 9 de la noche con su nueva gira “Live At The Roxy”, que también da nombre a su nuevo material, el cual durante muchos años fue un sueño largamente acariciado por la cantante, por las influencias musicales que despertaron en ella.

Alejandra Guzmán fue entrevistada por el Diario, la cantante compartió varias experiencias que ha vivido durante 30 años de carrera, y por ello ya muere por estar ante sus seguidores de Mérida para armar el “reventón” sin parar.

El 9 de febrero cumplió 52 años, lo festejó con un concierto en Ciudad de México ante más de 15 mil fans; es un día que no es como cualquier otro, la cantante fue muy consentida por su familia, principalmente por su madre, Silvia Pinal (quien hace unos días estuvo en un hospital por una infección, nada de gravedad), sus amigos y su banda, la cual considera como su segunda familia.

Alejandra Guzmán comenzó su carrera en 1988. Tenía 20 años cuando lanzó al mercado “By mamá”, una canción que reflejó lo que sentía la cantante al no poder convivir con su madre como cualquier joven de su edad. Años más tarde, al ser madre (de Frida Sofía) comprendió el sacrificio que conlleva ser una artista de la dinastía Pinal.

De su primer disco a la fecha, hay historia de éxitos, algunas canciones más escuchadas que otras, discos con más ventas, lo cierto es que pocos artistas como Alejandra Guzmán han logrado cumplir 30 años de trayectoria. Y en este camino le preguntamos cuáles han sido los tres momentos (musicalmente hablando) que han marcado su carrera.

“ Soy afortunada de tener tantas experiencias musicales, he compartido el escenario con muchos artistas, y es muy padre, como por ejemplo con mi papá (Enrique Guzmán), me marcó y al mismo tiempo me motivo a seguir creciendo. Cuando salió ‘Hacer el amor con otro’ y la canté por primera vez, fue un suceso muy fuerte porque se percibía como algo malo, algo que no se debía decir (ja ja ja), y hoy las letras urbanas lo multiplicaron y son todo un éxito”.

Otro momento importante que recuerda Alejandra Guzmán de su carrera es cuando abrió un concierto de The Rollig Stones y logró saludarlos y conocerlos. Ese día pensó: “Vas muy bien Alejandra Guzmán, y lo tengo muy presente”.

Con el paso del tiempo, se fue involucrando más en las producciones de sus conciertos, no es una tarea fácil, va más allá de estar frente al escenario, bailar y cantar.

Además de derrochar energía, vitalidad, adrenalina, “La Guzmán” (como también le llaman de cariño sus fans) se involucra en el vestuario, los arreglos musicales, el “set list”, los visuales (vídeos), la producción.

“Para mí es muy importante, porque es lo que vendemos: música y calidad del show en directo. Gracias a Dios, la voz cada día está mejor, y eso lo verán en Mérida, Yucatán”.

La discografía de Alejandra Guzmán es vasta, “Live At The Roxy” engloba su pasión por el rock.

¿Cuál ha sido la experiencia de interpretar a estas figuras importantes de la escena roquera como Maná, Soda Stereo, Café Tacvba, El Tri, entre otros?

“Es un lujo poder tener ese catálogo para mi solita en un DVD directo en el que muchas bandas icónicas han tocado; es un concepto muy real de lo que es el rock and roll”, confiesa con pasión.

La vida de un artista no es fácil, tal vez es más complicada de lo que uno pueda imaginar, con Alejandra Guzmán la vida pública y la privada, es una misma.

“Es difícil separar al artista de la persona, solo es uno, es aprender a vivir fusionado y lo interesante es saber cuándo estás abajo del escenario, que a todos en mas de una ocasión se nos puede olvidar. Yo me sorprendo que la música es la mejor medicina para recuperarme de las batallas que he tenido en esta vida, con la música se me alivia todo, por eso no dejo de cantar y busco que la gente sienta lo mismo”.

La relación entre Alejandra Guzmán y Mérida ha sido de años, de fidelidad a tu música ¿cómo se siente la “reina del rock” ante este próximo encuentro?.

“Amo Mérida, es muy especial, por algo hay una conexión con el universo y las culturas pasadas, se siente uno en un lugar diferente y no quisiera que acabara esa experiencia en cada visita, desde luego la comida… mmm, vamos por la cochinita (pibil)”.— Santiago Ariel Cortés Pérez

Cita musicial

Alejandra Guzmán cumplirá su cita musical con los yucatecos el sábado 29 como parte de “Live At The Roxy”, a las 21 horas, en el Foro GNP Seguros.

Liverpool te lleva

Liverpool Mérida lanza una campaña que dará pases dobles como premios a sus clientes.

La dinámica

Las personas que adquieran artículos con un monto superior a 6,000 pesos en el departamento de perfumería y cosméticos de la tienda de Galerías Mérida participarán en la dinámica por los pases.

Condiciones

Las condiciones se pueden consultar en las cartulinas del piso de venta de la tienda.

Vigencia

La campaña de Liverpool será válida en compras realizadas del lunes 17 al próximo jueves 27.

Síguenos en Google Noticias