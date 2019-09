Vanessa Claudio presume a su novia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Vanessa Claudio presumirá a su novia en la comedia mexicana “Veinteañera, soltera y fantástica“, que estrenará el año próximo.

La exconductora de “Venga la alegría” aparecerá como “Azeneth“, pareja de “Tábata“, personaje interpretado por Natalia Téllez.

“Es una lesbiana, es una escena muy divertida, la verdad; varios hacemos apariciones especiales y ahí estaré, digo, las cosas hay que tomarlas como van“, considera.

“Veinteañera, soltera y fantástica” es protagonizada por Paulina Goto y Vadhir Derbez, cuya historia arranca con una petición de divorcio.

En la aparición de Vanessa no habrá escenas alusivas, sino que todo será en diálogos, indica.

Extraña a Edith González

Por lo pronto, Vanessa Claudio regresará a la televisión con el reality “Este es mi estilo”, en donde extrañará a su compañera y amiga Edith González, quien perdió la batalla contra el cáncer.

“Debo confesar que al entrar al foro y que no haya alguien del equipo, sí se siente el corazón arrugado“, señala la puertorriqueña. “El show, que debe continuar, está dedicado completamente a ella, que se sienta satisfecha, al principio se hará algo“, añade.

El panel de jueces en el reality show tendrá la inclusión de “Apio”, cantante de Kabah.

“Este es mi estilo” es un “reality” de moda en cuya segunda temporada, que inicia transmisiones este lunes, se verán a ocho mujeres sin experiencia en el mundo “fashion“, pero con gusto por las tendencias.

Vanessa Claudio acepta jugar un poco con la temática del programa, aplicada a su propia vida.¿La gente se no se queda en shock si te ven en la calle de pants o sin maquillaje?“¡Nunca salgo a la calle sin arreglar! Desde chica tengo la cultura de que aunque sea al súper debo ir arreglada, más bien me ven más chica (risas). Bueno, una vez después de una fiesta me pidieron una foto y salí mal, desvelada y todo.”