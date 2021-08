Vanessa Guzmán antes y después: Impacta en faceta fitness (vídeo)

MÉXICO.- La actriz Vanessa Guzmán fue coronada en 1995 como “Nuestra Belleza México”. Sin embargo, ahora impresionó con su faceta fitness, pues más de 25 años después su figura y físico no son para nada los de antes.

La protagonista de "Soltero con hijas" ha cambiado los sets de grabación por los gimnasios para prepararse en la categoría deportiva de culturismo. Este fin de semana se coronó como la ganadora, en esta fase como fisicoculturista y su figura destacó en el certamen de Puerto Vallarta.

Su cuello se llenó de medallas y la artista presumió sus logros, al igual que su día a día y rutinas, en su cuenta de Instagram.

La también deportista lució un bikini que deja ver su impactante musculatura. Sin duda, la imagen sorprendió a sus seguidores, pues representa un antes y después en su carrera.

A Vannesa Guzmán no le importan las críticas

Aunque sus redes sociales se inundaron no solo de felicitaciones, sino también de comentarios negativos, la orgullosa mamá de Feliz Eduardo dejó en claro que éstos no cuentan y no suman nada para alcanzar sus sueños. Así que, dijo en varias publicaciones, seguirá haciendo lo que le gusta con empeño, trabajo y corazón.