Vanessa Guzmán denunciará a sus agresores de redes sociales

MÉXICO.- Luego de que Vanessa Guzmán recibió ataques en redes sociales cuando compartió su impresionante cambio físico al participar en una competencia fitness (Vallarta Body Fit), la actriz detalló que no se quedará callada y denunciará a todos aquellos agresores que tras una computadora se escudan para atacar.

Etapa fitness de Vanesa Guzmán no es algo nuevo

Guzmán, quien puso una pausa a la actuación desde hace seis años para dedicarse por completo al mundo del fisicoculturismo detalló que aunque de momento no ha levantado denuncias penales en contra de quien resulte responsable por los ataques de los que ha sido objeto, no dudará en hacerlo si considera que su vida corre peligro.

"Todas las personas que se atreven a hacer esas agresiones tienen un dejo de abusadores y hay que exponerlos, no sólo las mujeres que son maltratadas debemos denunciar también todos aquellos que recibimos agresiones. Mientras la agresión no cruce y atente contra mi seguridad y la de mi familia no haría nada ante la justicia, ya si mi entorno se empieza a sentir afectado si los denunciaría", comentó Guzmán.

Vanessa Guzmán agradece a Bárbara de Regil

La actriz expuso que pese a las agresiones que ha recibido, han sido innumerables las muestras de apoyo que ha tenido del gremio artístico, entre ellas, la que le hizo Bárbara de Regil, a quien a pesar de que no conoce en persona, agradece su apoyo y solidaridad, ya que con eso manifiesta la fraternidad que debe existir entre mujeres.

"Para mi (sic) recibir el halago de cualquier mujer habla de una armonía social y para mi (sic) eso es lo mas (sic) importante, A Bárbara le reiteré que para ella o cualquiera que se haya sentido atacado usen el hashtag #NoAlAbusoDeOpinion como mujeres hay que apoyarnos entre nosotras, agradezco sus comentarios, ese es el tipo de unión que debe existir entre mujeres", dijo.

Bárbara de Regil y Vanessa Guzmán.

Vanessa Guzmán encontró la salida a la depresión

Al hacer un balance del momento en el que está, Vanessa dice sentirse plena y satisfecha con lo que ha hecho hasta el momento, incluso dijo ser una mujer distinta a la que era hace una década, cuando estaba casada y pasó por un momento de depresión fuerte que la hizo acudir a especialistas mentales y encontrar en el deporte un escape para sus problemas.

"La mejor inversión que cualquiera puede tener es un terapeuta, no se puede seguir pensando que quien acude con un especialista está loco, hay que tener una convicción grande para dar ese paso, para aquellos que se sienten atormentados mentalmente vayan a un especialista, es lo mejor que se puede hacer, el médico para eso estudio, el psicólogo también, el entrenador, lo que quieras hacer hazlo, pero con las personas correctas, si tienen esa inestabilidad hazlo, habrá gente a tu alrededor que te diga que no sirven", explicó.

Aunque no descarta en un futuro ser una portavoz sobre la importancia de la salud mental en las personas, de momento, Vanessa dice que con las cosas que hace pone su granito de arena y por ello seguirá enfocada en el deporte aunque si le llega un proyecto que le llame la atención en la actuación no dudaría en tomarlo, pero tampoco es algo que le apremie hacer.

"Los requisitos que pondría para regresar a actuar para mi (sic) son más personales, un proyecto que como actriz sea distinto a los que hice antes, que me de (sic) la posibilidad de crear un personaje, me gusta crear el personaje no me gusta actuar por actuar porque a veces se pierde la calidad del trabajo que haces", añadió.