MÉXICO.— Recientemente se dijo que Vanessa Guzmán e Irina Baeva sostuvieron un enfrentamiento en medio de las grabaciones de la telenovela ‘Soltero con hijas’, por Gabriel Soto.

Pues se dio a conocer que, la actriz rusa se manifestó molesta y celosa con Guzmán, por las escenas y acercamiento que tiene con Soto.

Según la periodista Angélica Palacios, Irina le dijo a Vanessa que “estaba muy cerca de Gabriel Soto”, lo cual le causaba molestia y celos.

Pero según comenta Palacios, Guzmán no se quedó callada por lo que le respondió lo siguiente:

Vanessa Guzmán estuvo de invitada a un evento, al que asistieron celebridades como Vadhir Derbez, Ana Brenda Contreras, Ximena Córdoba, Fernando del Solar y Stepheanie Salas, entre otros.

A su llegada, la actriz fue cuestionada por los medios quienes le preguntaron por haberle dicho a Irina “roba maridos”.

Ante tal pregunta, Vanessa respondió que ella no han tenido ninguna situación que genere alguna molestia y que por el contrario, se lleva muy bien con Irina y por supuesto, con Gabriel.

De la misma forma, Vanessa desmintió haber escrito un mensaje en redes sociales contra su colega.

“No, yo no lo escribí, no tengo nada que decir. Yo tengo mi cuenta muy clara, yo les pido que todos la sigan que es @vanessaguzmann doble ’n’, la misma cuenta para Twitter. Y bueno, creo que ahí es muy fácil de poder checar. Todo lo que yo escriba me haré responsable. Todo lo que sea post o que lo reenvíen otras personas, sí pues obviamente sí se adhiere a lo que es tu timeline ahí sí yo no me hago responsable”.