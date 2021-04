Vax Live, concierto por la equidad en la vacunación contra el Covid-19

LOS ÁNGELES, EE.UU. (EFE).- Selena Gomez, Jennifer Lopez y J Balvin se unirán en Vax Live, un concierto especial para promover la campaña de vacunación contra el coronavirus y para reclamar que su distribución en todo el planeta sea igualitaria.

Bajo el lema "El concierto para reunificar al mundo", Vax Live se emitirá el próximo 8 de mayo por televisión y "streaming", contará con Selena Gomez como presentadora y en el evento actuarán estrellas como Jennifer López, J Balvin, Eddie Vedder, Foo Fighters o H.E.R.

We are so excited to announce #VaxLive: The Concert to Reunite the World, hosted by @selenagomez! Together, we'll call for equitable COVID-19 vaccine distribution for all and watch performances from the world’s biggest stars! Tune in Saturday, May 8: https://t.co/x2FOKjSy8G pic.twitter.com/RUqNMol7qC