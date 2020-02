"Veinteañera, divorciada y fantástica" busca conquistar

"Veinteañera, divorciada y fantástica" llega este 13 de marzo a los cines mexicanos, dispuesta a dar batalla en la taquilla y huyendo de las comparaciones con la exitosa cinta de 2019 "Cindy la regia".

La cinta de comedia dirigida por Noé Santillán López relata cómo Regina, la joven protagonista "veinteañera, divorciada y fantástica", debe hallar su lugar en la vida luego de su corto matrimonio.

A lo largo de la trama se ven muchos paralelismos con "Cindy la regia", filme que ya rebasó los 100 millones de pesos (unos 5 millones de dólares), como el choque cultural, el empoderamiento femenino, la figura de la provinciana en búsqueda de su lugar en la vida, o la amiga o prima lesbiana que salen al rescate.

En torno a las posibles comparaciones, el elenco de la nueva comedia se mostró despreocupado.

"No, en realidad no nos preocupan. Las comparaciones siempre van a existir, pero creo que al final las historias son distintas. A mí me da mucho gusto que haya historias que son lideradas por mujeres y cada una con su problemática están rompiendo con muchos prejuicios", remarcó Natalia Téllez, quien da vida a Tábata, la amiga lesbiana de la protagonista y quien le ayudará a abrirse paso en la gran Ciudad de México.