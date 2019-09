“Ven y abrázame” suplica Alejandra Guzmán a Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A punto del llanto estuvo la cantante Alejandra Guzmán al recordar que lleva meses de mantener un polémico pleito con su hija y, ante las cámaras de televisión, perjura que nunca tuvo un romance con el ex novio de Frida Sofía.

En entrevista para el programa “Al Rojo Vivo“, La Guzmán reveló detalles de su cercanía con el joven modelo Christian Estrada.

Al ser cuestionada sobre lo que más le ha dolido que piense la gente de ella, la intérprete aseguró: “Que piensen que yo llegué a acostarme con alguien que anduvo con mi hija, eso jamás”.

Al aclarar que Estrada estaba cerca de ella porque sus hermanos son parte de su equipo de trabajo, la cantante detalló que le pidió apoyo para ayudar a Frida.

“Eso se me hizo muy noble, pero ya no me gustó la manera en la que ha expuesto todo, toda su intimidad, porque eso no le interesa a nadie más que a ellos dos. Yo pongo la mano en el fuego, yo te juro por mi madre, mi padre y mi hija, que no lo hago, eso es totalmente falso”.

Con todas las polémicas que han rodeado a madre e hija, ella confesó que lleva cuatro meses de pesadilla.

“Trato de acercarme y no lo logro, quisiera tener una reconciliación, he buscado ayuda, porque yo también tengo mis problemas, tengo mi alcoholismo, tuve depresión por todo lo que pasó, ahora estoy más tranquila”.

“La Guzmán“, con el corazón en la mano, reveló por qué desea acercarse a su hija: “Quiero tratar de explicar que como madre igual tuve mis errores, pero es la madre que le tocó y no hay nada que no se pueda perdonar. Yo la entiendo porque yo también fui rebelde, yo también le dije a mi mamá ‘bye mamá’, pero en ese momento no había redes, en ese momento no se metía todo el mundo a juzgar”.

La intérprete dijo entre lágrimas: “Ella sabe que yo estaría ahí si me llama en este momento, estoy dispuesta a lo que ella me pida para que se acerque y se dé cuenta de que yo siempre he estado dispuesta a darle lo mejor de mí, yo sé que es una niña buena, yo la parí”.