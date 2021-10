“Venom” llega hoy a los cines

NUEVA YORK (AP).— Si “Venom” de 2018 dejó una conclusión ampliamente aceptada, es que cuando dejas que Tom Hardy se suelte, suceden cosas buenas.

No todo funcionó en la película, una historia más oscura y viscosa adyacente al “Spider-verso” de Sony Pictures. Pero “Venom”, encabezada por Hardy como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, logró liberarse de algunos de los ritmos prescritos de las cintas de superhéroes.

En su escena más comentada, el periodista Eddie Brock (Hardy) es abrumado por el simbionte alienígena que vive dentro de él: Venom, un hulk alienígena viscoso y de aspecto siniestro cuya voz también hace Hardy.

Epicentro

Venom tiene un apetito voraz, por lo que, en una escena ambientada en un restaurante de mariscos, Hardy improvisó que Brock, bajo el control de Venom, saltara a un tanque de langostas. Lo que se suponía que iba a ser un decorado de fondo se reconstruyó para apoyarlo y generó el momento decisivo para una franquicia de cómics extraña y deformada.

“Ese tono fue lo que todos acordaron que era el epicentro de este mundo”, dice Andy Serkis, director de la secuela “Venom: Let There Be Carnage (Venom: Carnage liberado)”.

“Ese es precisamente el momento de prueba del que partimos”.

“Venom: Let There Be Carnage”, que Sony estrena hoy viernes después de un año de retraso debido a la pandemia, extiende lo que podría ser la serie de superhéroes más extraña que existe.

El conflicto dominante tiene menos que ver con salvar el mundo y más con una pareja muy rara unida en un solo cuerpo.

Y dado que los dos papeles principales son interpretados por el mismo actor, es una película de cómic centrada en la interpretación libre y despreocupada de un actor.

Psique humana

“Lo emocionante es poder ahondar en la psique humana y la paradoja de la condición humana e interpretarlas en un thriller de acción de superhéroes y farsa”, dice Hardy desde Londres. “Las máscaras de Eddie Brock y Venom son desbordadas, pero en última instancia son las dos caras de la misma moneda”.

Para los estándares de las películas de superhéroes, el primer “Venom” fue un poco arriesgado. Venom es un personaje de Marvel relativamente marginal; las películas, dice Serkis, “nadan en el extremo más oscuro de la piscina de Marvel”. Pero a pesar de que las críticas no fueron muy buenas, la cinta fue un éxito de taquilla al recaudar 856 millones de dólares en todo el mundo.

“Cuando salió, a los críticos no les gustó, lo cual es bastante justo, y al público sí le gustó. Funcionó bastante bien, lo suficiente como para que Sony hiciera otra”, dice Hardy. “Tuvimos que hacer un informe y prepararnos y decir: ¿Qué funcionó aquí? ¿Qué no funcionó? ¿Qué podemos hacer mejor?”.

Para la secuela, Hardy asumió un control más firme. En el primer “Venom”, el actor dijo que unos 30 minutos de escenas quedaron en la sala de montaje. Esta vez recurrió a Serkis, el actor y director conocido por su trabajo en captura de movimiento, para que continuara la labor del director de la original, Ruben Fleischer.

“Venom” da inicio a la temporada de películas de otoño, y muchos seguirán de cerca su desempeño.

“Definitivamente este es el momento”, dice Serkis.