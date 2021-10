“Eres repugnante”: Indicó el cantante, actor y bailarín a modo de respuesta al polémico mensaje que el ex actor compartió en redes sociales.

EE.UU.— Eduardo Verástegui nuevamente ha desatado los ataque a su persona y comentarios en su contra luego de que compartiera un mensaje en el que además de asegurar que no se iba a vacunar contra el Covid-19. Su declaración provocó que Mauricio Martínez lo criticara fuertemente.

💣EXPLOTAA💥 el cantante Mauricio Martínez en contra de Eduardo Verastegui por comentarios similares a Paty Navidad



🔽https://t.co/F7vXfflvFV pic.twitter.com/Ry1rgfcvw8 — Conciertos México (@Conciertos_M) October 7, 2021

Desconfía de las vacunas

A través de Twitter, el exintegrante del grupo Kairo nacido de Tamaulipas aseguró que no confía en quienes crearon las vacunas es por ello que no se va a vacunar. De igual modo advirtió a sus seguidores e hizo un llamado a estar alertas y vigilantes pues "el diablo está buscando a quién devorar".

"No me he vacunado y no me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las inyecciones. Mucho cuidado familia, No confío en las personas que están detrás de las inyecciones. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos dios enfrente", se lee en el tuit de Verástegui que fue dado de baja porque no cumplía con las normas de la plataforma,

No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las 💉… Sobrios, alertas y vigilantes. #EfectosSecundarios — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 7, 2021

“Eres repugnante”

No obstante, antes de que el tuit fuera eliminado por generar desinformación, el actor y cantante Mauricio Martínez retomar el tuit de Eduardo para exhibirlo como una personas que causa "daño" y "desinforma a la gente".

Que tan miserable hay que ser para divulgar mensajes tan irresponsables como éste (incitando a sus seguidores a no vacunarse) y encima mezclarlo con Dios. Eres repugnante. Las vacunas salvan vidas, Eduardo. Deja de hacer daño. Ya bastante hiciste cada que te atreviste a cantar. https://t.co/XvgbmYOYnW — Mauricio Martínez (@martinezmau) October 7, 2021

Otro actor que no se quedó callado y también arremetió contra el exactor fue Héctor Suárez Gomís, quien decidió citar a Martín Luther King para señalar la ignorancia y "estupidez" de Eduardo Verástegui.

Decía Martin Luther King que en la vida no hay nada más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente y después de este "inteligentísimo" tuit, @EVerastegui nos deja muy claro que su ignorancia es sincera y su estupidez... ¡Muy consciente! pic.twitter.com/Csp0ZBm617 — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) October 8, 2021

Por su parte, los seguidores de Martínez de 43 años elogiaron las palabras de éste, pues consideran que Verástegui está desacreditando sin fundamentos a los científicos que trabajaron en desarrollarlas y los médicos que se esfuerzan por salvar vidas.

De igual modo, varios internautas cuestionaron que se autonombre provida y al mismo tiempo promueva que la gente muera por no vacunarse. Debido a su postura, cibernautas piden que al igual que a Paty Navidad, le cierren la cuenta de Twitter, pues aseguraran que Eduardo Verástegui abusa de este medio para promover la desinformación.

Yo al ver que *Eduardo Verastegui* es anti vacunas como *Paty Navidad* y mete a Dios en cada una de sus pendejadas: pic.twitter.com/e9RFY4glXP — Cloudy😈 (@NubiaArizaga2) October 7, 2021

Eduardo Verástegui es el claro ejemplo de la confusión que existe entre nuestras creencias y la ciencia. El actor revuelve y confunde una cosa con la otra y sin pensar que es figura pública y que tiene un compromiso social importante; igual que Paty Navidad es un mal ejemplo. pic.twitter.com/Mzyy0IOL9o — Antonio Aguirre (@TonyAguirre10) October 7, 2021

Dios viendo que Eduardo Verástegui y Paty Navidad lo usan para justificar sus creencias antivacunas pic.twitter.com/rL01kXuQ56 — Rembrandt Q. Einstein (@PP_te_patea) October 7, 2021

